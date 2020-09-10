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Sen Çal Kapımı 9. son bölüm! Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sen Çal Kapımı son bölümü bu akşam FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Sen Çal Kapımı 9. bölümünde, Serkan Eda'nın gönlünü alabilmek için yola koyuluyor. Peki, Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kültür Sanat 10.09.2020, 10:55 10.09.2020, 10:59
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Sen Çal Kapımı 9. son bölüm! Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sen Çal Kapımı 9. son bölüm izleyicisi ile buluştu. Sen Çal Kapımı'nın son bölümünde, Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister. Peki, Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı Fox TV ekranlarından yayınlandı.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.

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