banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'dan zam açıklaması
Kılıçdaroğlu'dan zam açıklaması
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!

Semra Dinçer kimdir? Kuzey Güney dizisinin Handan Hanım'ı ünlü oyuncu Semra Dinçer'in biyografisi...

Kuzey ve Güney dizisinde oynadıktan sonra ekranlarda yer almayan Semra Dinçer hayatını kaybetti. Semra Dinçer kimdir eşi kim? Semra Dinçer kaç yaşında nereli? Semra Dinçer neden öldü? Ölüm sebebi ne?

Kültür Sanat 01.11.2021, 14:41 01.11.2021, 14:53
Semra Dinçer kimdir? Kuzey Güney dizisinin Handan Hanım'ı ünlü oyuncu Semra Dinçer'in biyografisi...

Kuzey Güney dizisindeki Handan Hanım karakteriyle hafızalara kazınan deneyimli oyuncuyu hayata gözlerini yumdu. Akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölüm haberini Haluk Levent Twitter'dan duyurdu.  Peki Semra Dinçer kimdir? Evli mi, çocukları var mı? Eşi kim? Hangi dizilerde ve filmlerde oynamıştı? İşte Semra Dinçer hakkında merak edilenler....

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı.

25 Temmuz 1965, Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir.

Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

Şimdiye dek 7’sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin’de Reyhan Sezgin rolündedir.

SEMRA DİNÇER HANGİ FİLMLERDE DİZİLERDE OYNADI?

Yapım Rolü Yıl
Köşe Dönücü 1984
Barışta Savaşanlar 1993
Suçlu Kim 1994
Kaçıklık Diplomasi 1998
Örümcek Merve 1998
Kıvılcım 1999
Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999
Filler ve Çimen 2000
Gökten Düşen Hazine 2000
Kimyacı 2000
Martılar ve İstanbul 2000
Profesyoneller 2000
Zehirli Çiçek 2000
İçimizden Biri 2000
Benim İçin Ağlama 2001
Tatlı Hayat Mehpare 2001
Berivan 2002
Kumsaldaki İzler 2002
Kırık Ayna Firdes 2003
Mihrali 2003
Fırtına Hayatlar 2004
Perçem 2004
Döngel Kerhanesi Didar 2005
Yolun Sonu 2005
Kaybolan Yıllar Rosa 2006
Yağmurdan Sonra Defne 2006
Geniş Zamanlar Sıdıka 2007
Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008
Leylan Sebahat 2007
Derman Adalet Hemşire 2008
Goncakaranfil 2008
Kardelen Şermin 2008
Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010
Maskeli Balo 2010
Dinle Sevgili Ülfet 2011
Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011
İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6