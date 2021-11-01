Semra Dinçer kimdir? Kuzey Güney dizisinin Handan Hanım'ı ünlü oyuncu Semra Dinçer'in biyografisi...
Kuzey ve Güney dizisinde oynadıktan sonra ekranlarda yer almayan Semra Dinçer hayatını kaybetti. Semra Dinçer kimdir eşi kim? Semra Dinçer kaç yaşında nereli? Semra Dinçer neden öldü? Ölüm sebebi ne?
Kuzey Güney dizisindeki Handan Hanım karakteriyle hafızalara kazınan deneyimli oyuncuyu hayata gözlerini yumdu. Akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölüm haberini Haluk Levent Twitter'dan duyurdu. Peki Semra Dinçer kimdir? Evli mi, çocukları var mı? Eşi kim? Hangi dizilerde ve filmlerde oynamıştı? İşte Semra Dinçer hakkında merak edilenler....
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
Sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı.
25 Temmuz 1965, Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir.
Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.
Şimdiye dek 7’sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin’de Reyhan Sezgin rolündedir.
SEMRA DİNÇER HANGİ FİLMLERDE DİZİLERDE OYNADI?
|Yapım
|Rolü
|Yıl
|Köşe Dönücü
|1984
|Barışta Savaşanlar
|1993
|Suçlu Kim
|1994
|Kaçıklık Diplomasi
|1998
|Örümcek
|Merve
|1998
|Kıvılcım
|1999
|Yılan Hikayesi 1.Sezon
|Cemile
|1999
|Filler ve Çimen
|2000
|Gökten Düşen Hazine
|2000
|Kimyacı
|2000
|Martılar ve İstanbul
|2000
|Profesyoneller
|2000
|Zehirli Çiçek
|2000
|İçimizden Biri
|2000
|Benim İçin Ağlama
|2001
|Tatlı Hayat
|Mehpare
|2001
|Berivan
|2002
|Kumsaldaki İzler
|2002
|Kırık Ayna
|Firdes
|2003
|Mihrali
|2003
|Fırtına Hayatlar
|2004
|Perçem
|2004
|Döngel Kerhanesi
|Didar
|2005
|Yolun Sonu
|2005
|Kaybolan Yıllar
|Rosa
|2006
|Yağmurdan Sonra
|Defne
|2006
|Geniş Zamanlar
|Sıdıka
|2007
|Kavak Yelleri 2.Sezon
|Berrin
|2008
|Leylan
|Sebahat
|2007
|Derman
|Adalet Hemşire
|2008
|Goncakaranfil
|2008
|Kardelen
|Şermin
|2008
|Unutulmaz 2.Sezon
|Nazan
|2010
|Maskeli Balo
|2010
|Dinle Sevgili
|Ülfet
|2011
|Kuzey Güney
|Handan Tekinoğlu
|2011
|İstanbullu Gelin
|Reyhan Sezgin
|2017