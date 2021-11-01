Semra Dinçer kimdir? Kuzey Güney dizisinin Handan Hanım'ı ünlü oyuncu Semra Dinçer'in biyografisi...

Kuzey Güney dizisindeki Handan Hanım karakteriyle hafızalara kazınan deneyimli oyuncuyu hayata gözlerini yumdu. Akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölüm haberini Haluk Levent Twitter'dan duyurdu. Peki Semra Dinçer kimdir? Evli mi, çocukları var mı? Eşi kim? Hangi dizilerde ve filmlerde oynamıştı? İşte Semra Dinçer hakkında merak edilenler....

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı.

25 Temmuz 1965, Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir.

Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

Şimdiye dek 7’sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin’de Reyhan Sezgin rolündedir.

SEMRA DİNÇER HANGİ FİLMLERDE DİZİLERDE OYNADI?