Semicenk, Muud’da en çok dinlenenler arasında yer aldı
Dijital müzik platformu Muud’un Mayıs’ta en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde rap müziğin sevilen ismi Semicenk’in Geri Dönemedim şarkısı zirvede yer alırken, yerli sanatçılar sıralamasında yine Semicenk ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise en çok Shakira dinlendi.
Dijital müzik platformu Muud’un Mayıs’ta en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde rap müziğin sevilen ismi Semicenk’in Geri Dönemedim şarkısı zirvede yer alırken, yerli sanatçılar sıralamasında yine Semicenk ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise en çok Shakira dinlendi.
Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud’un mayısta en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Platformda yerli single listesinde rap müziğin sevilen isimlerinden Semicenk’in Geri Dönemedim isimli şarkısı ilk sırada yer aldı.
Mayıs ayının vazgeçilmezi Semicenk
Son zamanlarda şarkılarıyla adından söz ettiren Semicenk yerli sanatçılar listesinin de lideri oldu. Türk pop müziğinin başarılı kadın seslerinden Simge’nin Ben Bazen albümü mayıs ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti.
Yabancılarda şampiyon Shakira
Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell’in geniş kitleler tarafından beğenisini kazanan Anohter Love parçası ilk sırada yer aldı. Mayıs ayında yabancı sanatçılar listesinde Shakira zirveye yerleşirken, yabancı albüm kategorisinde Rema’nın Rave & Roses Ultra albümü lider olarak kaydedildi.
En çok dinlenen yerli single’lar
Semicenk - Geri Dönemedim
Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum
Semicenk & Reynmen - Yana Yana
Simge - Aşkın Olayım
İrem Derici - Yaz Gülü
Hadise - Feryat
Eda Sakız & İrem Derici - Papatya
Aleyna Tilki - Başıma Belasın
Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
Mabel Matiz – Fırtınadayım
En çok dinlenen yerli albümler
Simge - Ben Bazen
Mabel Matiz - Maya
Sinan Akçıl - Piyanist 3 [Next Generation]
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Müslüm Gürses - Küskünüm
Madrigal - Neogazino
Merve Özbey - Devran
UZI - EL CHAVO
Çeitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
cakal – Paradoks
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Simge
İrem Derici
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
Mabel Matiz
KÖFN
Hadise
Hande Yener
Tarkan
Reynmen
En çok dinlenen yabancı albümler
Rema - Rave & Roses Ultra
Harry Styles - Harry’s House
The Weeknd - The Highlights
Eminem - Curtain Call: The Hits [Deluxe Edition]
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation
Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)
Ellie Goulding - Higher Than Heaven [Deluxe]
Sam Smith - Gloria
ROSALÍA - MOTOMAMI
Imagine Dragons – Evolve
En çok dinlenen yabancı single’lar
Tom Odell - Another Love
Rema & Selena Gomez - Calm Down
Miley Cyrus - Flowers
Shakira - Acróstico [Solo Version]
Eminem - Mockingbird
LP - Lost on You
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Sam Smith & Kim Petras - Unholy
The Weeknd - Blinding Lights
Ellie Goulding - Like A Saviour
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Shakira
Eminem
The Weeknd
Rihanna
Metallica
Taylor Swift
Imagine Dragons
Miley Cyrus
Tom Odell
Harry Styles