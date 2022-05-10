Selimiye Camisi restorasyon çalışmaları

Restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi’nde ve çalışmaları tamamlanan Selimiye Meydanı’nda incelemelerde bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Sestorasyon Selimiye’yi bir yüz yıl daha güvenli ve estetiğine uygun şekilde geleceğe taşıyacak" dedi.

Edirne’de 1568 yılında Mimar Sinan’ın 90 yaşındayken yapımına başladığı ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Vakıf Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, Selimiye Camisi’nin temelinden kubbesine ve minarelerine kadar her şeyin restorasyon edildiğini söyledi. Restorasyon çalışmaları esnasında farklı restorasyon ihtiyaçları ortaya çıktığında hiçbir şekilde ihmal edilmeksizin izinler dahilinde o restorasyonlar da gerçekleştirildiğini anlatan Vali Canalp, “Minarelerin restorasyonunda değiştirilmesi gereken en ufak bir taş dahi olsa hiçbiri gözden kaçırılmıyor. Restorasyon çalışmaları esnasında ziyaretçilerin güvenliğine de çok dikkat ediliyor” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde muhteşem görünüme kavuşan Selimiye Meydanı’nda da incelemelerde bulunan Vali Canalp, Selimiye Camisi’nin restorasyonunun ve meydan düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatlar çerçevesinde olduğunu vurguladı. 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte maliyetin 300 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyen Vali Canalp, “çalışmalar Selimiye’yi bir yüz yıl daha güvenli ve estetiğine uygun şekilde geleceğe taşıyacak” dile konuştu.