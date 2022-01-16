Selçuk’ta "40 Yılın Güreşi"

40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, Pamucak Arena’da yapılan güreşlerle sona erdi. Selçuk’un yanı sıra çevre il ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde Pamucak Arena’yı dolduran 20 bin deve tutkunu, hem piknik yaptı hem de festivalin tadını çıkardı.

Seyirci sayısıyla geçtiğimiz yıllarda Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve Türkiye’nin tek uluslararası deve güreşi festivali olma özelliği taşıyan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, bu yıl “40 Yılın Güreşi” sloganıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizesinde Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlendi. Festival alanına beraberindeki CHP’li belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve kurum amirleri ile birlikte büyük bir coşkuyla giren Selçuk

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alkışlar eşliğinde festivale katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tüm katılımcılar 40. Uluslararası Efes Selçuk Festivali’nin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesi için Cazgır Halil Coşkun eşliğinde dua etti. Güreşler öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Marmara’dan, Ege’den, Akdeniz’den gelen güreşseverler 40. güreşimize, efsane arenaya hepiniz hoş geldiniz” dedi. Başkan Ceritoğlu Sengel’in konuşmasının ardından 162 devenin katılımı ile gerçekleşen festival başladı.

Altın Artemis heyecanı

Festivalde Altın Artemis heyecanı da yaşandı. Güreşseverlerin yakından tanıdığı pehlivan develer, Altın Artemis için güreşti. Altın Artemis ödülleri deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ayrıca Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’nin 40. yılı anısına Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı Mahmut Kapıcıbaşı’na Artemis heykeli hediye etti. Festival, katılımcıların davul zurna eşliğinde eğlencesiyle akşam saatlerine kadar devam etti.

Festivale ilçe protokolü, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve parti yönetim kurulu üyeleri, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı İpek Onbaşıoğlu, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Emrah Karamustafaoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok isim katıldı. Ayrıca festivalde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in gönderdiği mesajlar da okundu.