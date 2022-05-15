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Selanik’ten Samsun’a yolculuk: ‘Ata toprağı’ son durağa yaklaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinden alınarak yola çıkan toprak ve Türk bayrağı, son durağa yaklaştı. Samsun Atakum’a son 150 kilometre kala Sinop’ta karşılanan soydaş bisiklet sporcuları, 17 Mayıs sabahı emanetleri teslim edecek.

Kültür Sanat 15.05.2022, 15:18
Selanik’ten Samsun’a yolculuk: ‘Ata toprağı’ son durağa yaklaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinden alınarak yola çıkan toprak ve Türk bayrağı, son durağa yaklaştı. Samsun Atakum’a son 150 kilometre kala Sinop’ta karşılanan soydaş bisiklet sporcuları, 17 Mayıs sabahı emanetleri teslim edecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Robis Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nin (ROBİS) 4 üyesi, Atatürk’ün Selanik’teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı ile İpsala Sınır Kapısı’ndan geçerek Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Kastamonu’nun ardından Sinop’a ulaştı. Bin 350 kilometrelik uzun yolculuklarında sporcular ve beraberindeki emanetler, son durağa 150 kilometre kala Sinop’ta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez ile Sinop Mübadele ve Balkan Türkleri Derneği Başkanı Kenan Aral tarafından karşılandı.

ROBİS Spor Kulübü Başkanı Latif Mehmet, “Yolun çoğunu bitirdik, daha iki günümüz var. Onu da bitirdik mi o zaman duygularımız dışarı çıkacak. Yolda devam ediyoruz ve hala önümüzdeki günü düşünüyoruz. Bugün erken geldik, Sinop’u merak ediyorduk, İnşallah Sinop’u da görmüş olacağız” şeklinde konuştu.

ROBİS Spor Kulübü üyesi Şükrü Mehmetçik, “Günler azaldıkça heyecanımız dorukta. Hakikaten heyecanımız çok büyük. Yorgunluğumuzu bir nevi azalttık diyebilirim. Fazlasıyla beğendik, doğa deniz mükemmel” dedi.

ROBİS Spor Kulübü üyesi Ali Kayrak, hep Karadeniz bölgesini gezmek istediğini, bu etkinlik sayesinde bunu da gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, “Yunanistan’dan gelen soydaşlarımızı karşılamaktan Sinop Belediyesi ve Sinop halkı olarak çok mutluyuz. Belediye Başkanımız Barış Ayhan şuan Ankara’da işi nedeniyle burada olamadı, onun da çok çok selamları var arkadaşlarımıza. Birazdan otele geçecekler, sonra gece boyunca beraber olacağız. Dinlenirler, sohbet ederiz. Yarın sabah kahvaltıdan sonra arkadaşlarımızı uğurlayacağız” ifadelerini kullandı.

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