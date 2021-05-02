'Şelaleler Şehri' projesiyle Ordu turistlerin yeni gözdesi olacak

Ordu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet YILMAZ'dan Ordu’ya özel proje...

Son aylarda Ordu'nun isminin magazin programlarında sık sık olumsuz olaylarla birlikte anılması Prof. Dr. YILMAZ ve öğrencilerini harekete geçirdi. Prof. Dr. YILMAZ “Şelaleler Şehri Ordu” projesi ile ORDU hakkında oluşan olumsuz imajı silmek için kolları sıvadı.

"ŞELALELER ŞEHRİ ORDU"

Prof. Dr. YILMAZ yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son zamanlarda Ordu'muzun adı maalesef olumsuz olaylarla anılır oldu. Bizler medya alanı üzerine akademik çalışmalar yapanlar olarak, Ordumuzun böyle bir imajı hak etmediği inancıyla ve yine stratejik bir medya çalışmasıyla olumsuz imajın silinmesin mümkün olacağını bilerek “Şelaleler Şehri Ordu” aksiyon projesini hayata geçirdik. Pandemi koşullarında sosyal medya stratejileri ile yürütmeyi öngördüğümüz projemiz, projenin sistemli ilerlemesini sağlayacak dinamik bir çekirdek ekip ile birlikte yüreği Ordu için çarpan gerçek ve tüzel tüm kişilerin fikir ve destekleri ile katılımına açık. Öğrenen organizasyon modeli ve başlangıçta sosyal medya etkileşimi ile gelişecek projemizin teması “şelalelerimiz”.

Amacımız, medya stratejilerini kullanarak Ordumuzun güzellikleriyle tanınıp marka şehir olmasına, uzun vadede ekonomisine ve turizmine katkıda bulunmak en önemlisi de oluşan olumsuz imajı ortadan kaldırmaktır." dedi

Yüksek katılım ve etkileşim potansiyeline sahip projenin ilk adımı çok sayıda sosyal medya platformu ve paylaşım üzerinden “Açılış için yüzümüz hangi görsel tasarım olsun?” sorusu ile sunulan üç görselle atıldı.

Ordu'nun güzellikleriyle medyada yer almasını istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, Ordu'nun son zamanlarda arzu edilmeyen olaylar nedeniyle gündeme geldiğini, bu durumunda ilin imajına ciddi zarar verdiğinin altını çizdi.

Kentin güzel şeylerle tanınması gerektiğini, bunlardan birisinin şelaleler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, şelalelerin yeterince tanınması sonucu kente daha fazla turist gelebileceğini vurguladı.

Ordu'nun güzellikleriyle öne çıkması amacıyla bir tema seçtiklerini bunun da şelaleler olduğunu anlatan Prof. Dr. Yılmaz, kent genelinde çok sayıda şelale olduğunu, bunların çoğunun bilinmediğini, bu proje sayesinde bu şelalelerinde daha fazla tanınacağını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle projeyi ilk etapta sosyal medya üzerinden yürüteceklerini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Bu kapsamda açtığımız sosyal medya sayfalarımızdan vatandaşlarımızın daha önce şalelerden çektikleri görselleri paylaşmaları çağrısında bulunarak hashtag # zinciri başlattık. Şimdiye kadar çok sayıda kişi çağrımızı dikkate alarak daha önceki yıllarda çektikleri şelaleleri yeniden sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar. Şimdiye kadar güzel bir farkındalık oluştu diyebiliriz. Etkileşim her geçen gün daha da artıyor." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, projede ünlü isimlerinde yer alması için gayret edeceklerini kaydederek, bu konuda kendilerine fikir sunmak isteyen herkesin görüşlerine açık olduklarını ifade etti.

Projenin amacına daha hızlı ulaşması anlamında ilerleyen süreçte Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinde de desteğini isteyeceklerini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, Ordu'nun tanıtımı noktasında yüreği Ordu için çarpan herkesin desteğinden mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.