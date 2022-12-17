Şehzadelerin puşideleri Samsun’da ilmek ilmek işleniyor: 1-2 yıl sürüyor

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, şehzadelerin sanduka puşidelerini ilmek ilmek işliyor. Şuana kadar Şehzade Selim, Şehzade Orhan, Şehzade Hasan ve 4. Sultan Mustafa’nın puşidelerini yapan Enstitü, çalışmalarına devam ediyor.

Büyüklüğüne göre ortalama yapımı 1 ile 2 yıl arasında süren puşideler, Osmanlı döneminde mezar sandukalarının üzerine örtmek için kullanılırdı. Zamanla yıpranan puşideler 2016 yılında Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında imzalanan protokolle yenileniyor. Türkiye’de dört bir yanındaki olgunlaşma enstitülerinde puşideler ilmek ilmek işleniyor. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nde 7 kişilik ekip şehzadelerin puşidelerini örüyor. Maraş işi tekniğiyle ilmek ilmek işlenen puşideler İstanbul Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’ne gönderiliyor.

1 ile 2 yıl arası sürüyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nde El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni Ayşe Sağdış, "Puşidenin Farsça anlamı ’örtü’ demektir. Osmanlı’da mezar sandukalarının üzerine örtülen örtüleri ifade eder. Puşideler işlenmeye başlanmadan önce desen kalıpları hazırlanır. Vektörel çizimleri yapılan desenler lazer kesimi ile çirişli karton, deri veya köseleden oyularak çıkartılır. Oyularak çıkartılan desenler özel kadife üzerine yerleştirilip sim ipler ile işlenmeye başlanır. Maraş işi dediğimiz teknik ile işlenir. İlk puşidemiz 4. Sultan Mustafa puşidesidir. Daha sonra Şehzade Selim, Şehzade Orhan, Şehzade Hasan puşideleri tamamlanmıştır. Şu anda Şehzade Numan Puşidesi devam etmektedir. 4 tane puşidemiz tamamlandı 5. puşidenin işlemleri devam etmektedir. Puşidelerin yapımı büyüklüğüne göre değişmektedir. 1 ile 2 yıl arasında sürmektedir. Puşidelerimizin yapımı bitirildikten sonra İstanbul Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’ne gönderilip dikim ve ütü işlemleri yaptırılmaktadır. Hazır hale getirildikten sonra bu şekilde türbelere yerleştirilmektedir. Usta öğreticilerimizi sınav yaparak alıyoruz" dedi.

Ayak, baş ve gövde kısım olmak üzere 3 bölümden oluşan puşidelerin üzerinde Arapça, "La İlahe İllallah, El-Melikül Hakkul Mübin", diğer tarafına da "Muhammedün Resulullah, Sadikul Vâdil Emin" yazıları yazıyor.