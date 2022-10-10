Şehrin Işıkları Yarışması’nı kazananlar belli oldu

Şehrin Işıkları, 10.yılında gece ve ışığı en iyi yansıtanları seçti. Uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye giren kareler göz kamaştırdı.

UEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği ’gece ve ışık’ temasının işlendiği Uluslararası Şehrin Işıkları fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. 1 - 30 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinden başvuruların kabul edildiği yarışmaya bu yıl 7 bin 849 fotoğraf katıldı.

Sıkı bir elemenin ardından jüri tarafından birinciliğe Feray Bilir’in fotoğrafı seçilirken, Özkan Bilgin ikinci, İsmail Hakkı Yalçın’ın fotoğrafı ise üçüncü oldu.

Yarışmaya Konya’dan katılan ve birinciliği göğüsleyen Feray Bilir’e Iphone 12 hediye edilirken , yarışmaya Hakkari’den katılan ve ikinciliği kazanan Özkan Bilgin’e Canon EOS 250D fotoğraf makinesi seti verildi. Bursa’dan katıldığı yarışmada üçüncü olan İsmail Hakkı Yalçın ise DJI Mini Se Fly More Combo Drone’nin sahibi oldu.

‘Uluslararası Şehrin Işıkları 10’ yarışmasında dereceye giren ilk 40 fotoğraf da yıl boyunca bir çok sergide boy göstererek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.