Şehrin göbeğinde bulunuyor rivayetleriyle dikkat çekiyor

Tokat’ta kaldırım üzerinde bulunan Meçhul Asker mezarı, görüntüsü kadar halk arasında dolaşan rivayetleriyle de dikkat çekiyor

Tokat’ta Sulu sokak 1960’lı yıllarda yol yapım çalışmaları sırasında fark edilen meçhul asker mezarı, halk arasında birçok rivayete konu oluyor. Bazı rivayetlerde silahı ile gömülü olduğu iddia edilirken bazı rivayetlerde mezarı yıkmaya çalışanların çeşitli kazalarla karşı karşıya kaldığı idea ediliyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiş olan mezarın 6 asırlık olduğu tahmin ediliyor.

"Burada yatan kişi onun rüyasına girmiş"

Meçhul asker mezarının yıllardır burada bulunduğunu ve hakkında birçok rivayet olduğunu beliren Mustafa Gülbay, "Burada yatmakta olan mübarek kişi meçhul askerimiz, dedemizdir. Zamanında şehit olmuş, rivayete göre elinde tüfeği ile yatıyormuş, zamanında bir vali burayı kaldırmak istiyor, kaldıramıyor. Burada yatan kişi onun rüyasına girmiş. Mezarına dokunmaması gerektiğini söylemiş. Bu mübarek kişi de böylece yıllardır burada yatıyor. Ben 65 yaşındayım ve bu mübarek hep burada böyle duruyordu" dedi.

"Ben bunu bizzat kendim gördüm"

Meçhul askerin mezarının yıllardır burada bulunduğunu belirten Bekir Çoşkun, "Burada eskiden müftülük vardı. Şuan burada bulunan kabir de müftülüğün bahçesindeydi, müftülüğün inşaatı yapılırken burayı kepçeyle kaldırmak istediler ama kepçe burayı kaldıramadı. Zamanın da belediye çalışanı eline bir kazma aldı, ben burayı yıkacağım diyerek harekete geçti ancak o çalışan da burayı yıkamadı. Ben bunu bizzat kendim gördüm. Eskiden bu cadde bu kadar geniş değildi, burada ki mezarın Ali Paşa camisinden daha önce burada olduğu söyleniyor. Kesin bir kayıt yok ancak Selçuklu döneminden kaldığı söyleniyor" şeklinde konuştu.