Şehitler Camisi ibadete açıldı

Mustafakemalpaşa Barış Mahallesi’nde şehitlerin anısını yaşatmak için yapılan Oğlak Tepe Şehitler Cami ibadete açıldı.

2019 yılı Ağustos ayında temeli atılan Oğlak Tepe Şehitler Cami’nin 2,5 yıl süren yapım çalışmaları, Ramazan ayı ile birlikte tamamlandı. Mustafakemalpaşa’nın en büyük kolonsuz kubbeli camilerinden biri olan Şehitler Cami’nin açılışı geniş bir katılımla yapılırken, ilk namazın eda edildiği camide şehitler için mevlit okutuldu. 600 metrekarelik cami; ana kubbeye bağlı 3 küçük kubbe ve buna bağlı 4 hilal kubbeden oluşuyor.

Doğal aydınlığı ve yumuşak ışıklandırmasıyla dikkat çeken camide 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Dernek Başkanı Ali Erol’un verdiği bilgiye göre caminin alt bodrum kısmı sosyal faaliyetlerde kullanılacak. 50 metre yüksekliğinde çift minareli caminin kolonsuz ana kubbesi, 19 metre çapında. Şehitler Cami’nin arka kısmında ise 70 m2 üzerine 3 kat Kur’an Kursu, şadırvan ve tuvaletler bulunuyor.