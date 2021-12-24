Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına kitap basıldı

Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) İkinci Başkanı Yusuf Akgül, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına bastırdığı şiir kitabını, Edremit’teki Efem Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki BAYŞAD Okuma Yurdu’nda tanıttı ve imzalayarak okurlarına hediye etti.

Efem Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki BAYŞAD Okuma Yurdu’ndaki kitap tanıtım etkinliği, kitabın yazarı Tarih Araştırmacısı, Yazar ve Şair Yusuf Akgül’ün sunumuyla başladı. Akgül, yazarlık hayatı süresince kaleme alarak yayınladığı tüm kitaplarının biyografilerini anlattı ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına hazırlanan kitabın oluşumu ile ilgili bilgiler verdi. Akgül, Efem Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nin yetkililerine de teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim etti.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Edremit İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seçkin Gökçegöz, Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümeni Murat Tuna, basın mensupları ve okurların katıldığı program, kitap imza etkinliği ile devam etti. Tarihçi, Yazar ve Şair Yusuf Akgül, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına yazdığı kitap başta olmak üzere tüm kitaplarını imzalayıp okurlarına takdim etti.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Yusuf Akgül ve Efem Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’ne teşekkür ederek, "Değerli hocamız Yusuf Akgül’e Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmayarak anısına kitap yazdığı için, Efem topluluğuna da bizleri Yusuf hocamız ile buluşturduğu için teşekkür ederiz. Şehit Öğretmenimiz Aybüke’yi ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Yazarımız Yusuf Akgül’ün kitapları birbirinden değerli ve tüm kitaplarını okuyup destek olalım. Balıkesir’in tarihi bu kitaplarda anlatılıyor. Tüm katılımcılara da şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.