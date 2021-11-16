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Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı

Yeni Şafak gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan, foto muhabiri Mustafa Cambaz adına “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” düzenliyor. Yarışmaya 17 Kasım 2021-17 Ocak 2022 arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden başvuru yapılabilecek.

Kültür Sanat 16.11.2021, 11:54
Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı

Yeni Şafak gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan, foto muhabiri Mustafa Cambaz adına “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” düzenliyor. Yarışmaya 17 Kasım 2021-17 Ocak 2022 arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden başvuru yapılabilecek.

Yeni Şafak’ın bu yıl ilkini gerçekleştirdiği “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nda foto muhabirlerinin objektiflerinden yılın gündeme damgasını vuran haber fotoğrafları, fotoğraf tutkunlarından kültürel ve tarihi fotoğraflar, yeni nesil fotoğrafçılığa ilgi duyanlardan ise drone ile çekilmiş fotoğraflar yarışacak. Yarışmada 3 kategoride 9 kişiye toplam 90 bin TL ödül verilecek.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu yarışma ile ilgili şunları söyledi:

“Yeni Şafak olarak 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz’ın anısına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın ilkini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yarışma gelecek yıllarda bir gelenek haline dönüşecek ve Türk basınının en saygın yarışmalarından biri olacak. Yaptığı işi ‘kayıt fotoğrafçılığı’ olarak tanımlayan Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. İstedik ki onun fotoğrafa olan bu ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma adıyla hep yaşasın. Haber fotoğrafçılığı alanında fotoğraflarıyla gündeme imza atan foto muhabirlerinden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvuru bekliyoruz.”

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Mustafa Cambaz anısına, zor şartlar altında görev yapan gazetecileri ve başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde herkes katılabiliyor.

Seçici kurulda usta isimler yer alıyor

Bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda usta fotoğrafçılar yer alıyor. Türkiye uluslararası savaş fotoğrafçısı, gezgin, gazeteci, macera insanı, belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç.

3 kategoride fotoğraflar yarışacak

17 Kasım 2021 - 17 Ocak 2022 tarihleri arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden online olarak başvuruların yapılacağı Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nda üç kategori bulunuyor.

Basın haber fotoğrafçılığı alanındaki, 2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları’na foto muhabirleri ve basın fotoğrafçılığı yapanlar başvurabilecek. Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber) kategorilerine ise fotoğrafa gönül veren herkes katılabilecek.

2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları

Birincilik ödülü: 15.000 TL

İkincilik ödülü: 10.000 TL

Üçüncülük ödülü: 5.000 TL

Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar

Birincilik ödülü: 15.000 TL

İkincilik ödülü: 10.000 TL

Üçüncülük ödülü: 5.000 TL

Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber)

Birincilik ödülü: 15.000 TL

İkincilik ödülü: 10.000 TL

Üçüncülük ödülü: 5.000 TL

Yarışma takvimi

Başvurular - 17 Kasım 2021 / 17 Ocak 2022

Değerlendirme - 17 Ocak 2022 / 30 Ocak 2022

Ödül töreni - 31 Ocak 2022

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