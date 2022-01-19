banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’na başvurular 31 Ocak’a kadar uzatıldı

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular 31 Ocak’a kadar uzatıldı. Üç farklı kategoride düzenlenen ve toplam 90 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmaya fotoğraflar www.mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden gönderilebiliyor.

Kültür Sanat 19.01.2022, 10:33
Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’na başvurular 31 Ocak’a kadar uzatıldı

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular 31 Ocak’a kadar uzatıldı. Üç farklı kategoride düzenlenen ve toplam 90 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmaya fotoğraflar www.mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden gönderilebiliyor.

Yeni Şafak foto muhabiri, 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz için Kasım 2021 tarihinde başlatılan fotoğraf yarışmasına başvurular yoğun ilgiyle devam ediyor. Başvuru süresi 31 Ocak’a kadar uzatılan yarışmada fotoğraf tutkunları yıla damgasını vuran haber fotoğrafları, kültürel ve tarihî fotoğraflar ve drone ile çekilmiş fotoğraflarla katılım gösterebilecek. Bu kategorilerde 9 kişiye toplamda 90 bin TL ödül verilecek.

Yarışma seçici kurulu, yarışmanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Jüri Başkanı ve Gazeteci Coşkun Aral, Cambaz’ın tarihe tanıklık ederken şehadete erdiğini söyleyerek “Bir foto muhabiri tarihin göz tanığıdır. İnsana, insanlığa ve doğaya yapılan kötülüğü, zulmü ve darbeyi belgeler, bunun için de hayatını ortaya koyar. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde şehit olan Mustafa Cambaz anısına düzenlenen bu etkinlikte olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Cambaz, gerçekleri objektifin arkasından ulaştırmak isterken şehit oldu”

Olayların en yakınında olmak foto muhabirliğini gazeteciliğin en riskli görevlerinden biri yaptığını söyleyen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel de, “Mustafa Cambaz, ihanet gecesinde şehit olan tek gazeteci oldu. Adının yaşatılması, gelecek nesillere onun tanıklığı ve izlerinin aktarılması tüm meslektaşları, tüm foto muhabirleri için büyük bir onur ve mutluluk. Onun adının bu organizasyonla yaşatılması, Albayrak yönetiminin bir aile ferdine saygı sunma çabası” dedi.

Seçici kurul üyelerinden Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, basın şehidimiz Mustafa Cambaz adına düzenlenen bu yarışmanın tüm foto muhabirlerini destekler nitelikte olduğunu ifade etti. Yurdakul, “Cambaz, gerçekleri insanlara en yalın haliyle, yani objektifin arkasından ulaştırmak isterken şehit oldu. Yeni Şafak tarafından düzenlenen bu kıymetli organizasyon onun nezdinde gazetecilik mesleğine gönül vermiş herkesi onurlandırmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Cambaz, ebedi ödülü kazanmış bir kişilik”

Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Sedat Özkömeç de, “Yeni Şafak ailesi için bir bayrak, bir gurur abidesi olan şehit Mustafa Cambaz, o karanlık gecede göğsünü hain kurşunlara siper ederek vatan sevgisinin her şeyden önce geldiğini kanıyla, canıyla ispat etti ve şehadete erdi. Onun anısına düzenlenen ve geleneksel olması hedeflenen bu yarışmayla adı yaşatılmış olacak. Başta foto muhabirleri olmak üzere tüm fotoğraf severlerin katılımını bekliyoruz” diyerek ilgilileri yarışmaya davet etti.

Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ise, Cambaz’ın ülkemizin tarihsel mirasını fotoğraflarıyla koruyan bir sanatçı olduğuna vurgu yaptı. Gündüz, “Millet iradesini yok sayanlara karşı sanatının yanı sıra canıyla mukabelede bulunmuş ve ebedi ödülü kazanmış bir kişilikti. Onun adını ve ideallerini yaşatmak için yarışmaya katılacak kimseler, alacakları ödüllerin ötesinde foto muhabirliği ve fotoğraf sanatçılığı alanında yetkinliklerini ispat etmiş olacaklar. Ülkenin bağımsızlık karakterinin içselleşmesini sağlayacak ve geleceğin hafızasına kayıt düşecekler. Organizasyon onun nezdinde gazetecilik mesleğine gönül vermiş herkesi onurlandırıyor” diyerek yarışmanın önemine dikkat çekti

Yarışma şartnamesine ve diğer tüm detaylara www.mustafacambazfotografyarismasi.com adresinden ulaşılabiliyor.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11