Şehit aileleri İstanbul’un tarihine yolculuk yaptı

Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerine moral amacıyla boğaz turu düzenledi. Şehit anneleri, eşleri ve çocuklarının buluştuğu boğaz turunda aileler İstanbul’un tarihi ve kültürel miraslarını yakından görme fırsatı buldu.

Eminönü’nden başlayan boğaz turunda İstanbul’un güzellikleri denizden seyredildi. Şehit aileleri Kız Kulesi, boğazın iki yakasındaki tarihi köşk ve yalılar, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Rumeli ve Anadolu Hisarı gibi tarihi mekânları denizden gördü. Bahçelievler’de ikamet eden şehit ailelerinin katıldığı program şehit aileleri arasında tanışma ve kaynaşmanın da amaçlandığı programda zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Boğaz turunda güzel anlar yaşayan aileler, yemek ikramının ardından bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehit ailelerine günün anısına özel hediyeler verildi. Geziye katılan şehit aileleri etkinlikten dolayı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’a teşekkürlerini dile getirdi. Boğaz turu, tüm şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.