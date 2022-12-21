Şehir Tiyatroları'nda oynanacak olan tiyatro oyunları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2023 Ocak ayına az zaman kala Ocak ayı biletleri ise merak ediliyor. Tiyatro severler ise arama motorlarında Şehir Tiyatroları Ocak biletleri ne zaman satışa çıkacak? Şehir Tiyatroları Ocak biletleri satışa çıktı mı? sorularını araştırıyor.

ŞEHİR TİYATROLARI OCAK BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

22 Aralık günü tiyatronun resmi internet sitesinden Ocak ayı biletlerini duyuracak. Ocak ayı biletlerini Şehir Tiyatroları resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz.