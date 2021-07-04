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Seben Gölü’ndeki yarımadada bulunan cami kültür varlığı kabul edildi

Bolu’nun Seben ilçesinde Seben Gölü içerisindeki yarımadada bulunan cami, kültür varlığı olarak tescil edildi.

Kültür Sanat 04.07.2021, 14:36
Seben Gölü’ndeki yarımadada bulunan cami kültür varlığı kabul edildi

Bolu’nun Seben ilçesinde Seben Gölü içerisindeki yarımadada bulunan cami, kültür varlığı olarak tescil edildi.

Bolu’nun Seben ilçesi Taşlıyayla mevkiinde bulunan Seben Gölü içerisindeki yarımadaya 2011 yılında inşa edilen Seben Gölü Camii’nin kültür varlığı olarak tescil edilmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. Yapılan başvurunun ardından Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Kaymak ve kurul üyeleri Seben Gölü Camii’nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Seben Gölü Camii kültür varlığı olarak tescil edildi.
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