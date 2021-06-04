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Sazlıktaki Flamingolar görenleri heyecanlandırdı

Kayseri şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan, Organize Sanayi Bölgesi civarında yer alan Hürmetçi Sazlığı Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanına gelen Flamingolar, drone ile görüntülendi.

Kültür Sanat 04.06.2021, 11:20
Sazlıktaki Flamingolar görenleri heyecanlandırdı

Kayseri şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan, Organize Sanayi Bölgesi civarında yer alan Hürmetçi Sazlığı Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanına gelen Flamingolar, drone ile görüntülendi.

Yoğun insan nüfusuyla birlikte endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’nı tercih eden flamingoların görüntüleri izleyenlerde heyecan oluşturdu. Baharın gelmesiyle birlikte alana adeta akın eden flamingolar, şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen meraklı gözlere aldırış etmeden alanı dinlenme ve beslenme yeri olarak kullanıyor.

Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı sadece flamingolar için değil, diğer birçok kuş çeşidiyle beraber yılkı atları için bir yuva, kuş gözlemcileri, fotoğraf sanatçıları ve hatta fotoğraf çekinmek isteyen yeni evli çiftler içinde adeta bir cazibe merkezi konumunda bulunmaktadır.
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