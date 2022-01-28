Savaş mağduru çocuklar aslanlarla doyasıya eğlendi

Suriye ve Irak’taki savaş mağduru çocuklar, sömestr tatilinde daha önce görmedikleri vahşi doğa hayvanlarını görerek doyasıya eğlendi.

Ala Hayat Minik Masumlar Derneği, yaşanan savaşlarda yakınlarına bomba düşmesi sonucu vücudunda ve yüzlerinde yanıklar oluşan 400 çocuğun tedavisini sağlarken tedavileri Türkiye’de devam eden çocukları da sömestr tatilinde yalnız bırakmadı. Ankara İncek’teki AslanParour’da 15 savaş mağduru çocuğu moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla vahşi doğa hayvanlarıyla bir araya getirdi. Vahşi doğa hayvanlarını daha önce hiç görmemiş ve sevme imkanı bulamamış olan çocukların bazıları ilk defa görmüş olmanın heyecanıyla korkup yaklaşamazken, bazıları da minik aslanları yakından severek doyasıya eğlendi. Kimisi ağzında biberonuyla çevresindeki hayvanları tanımaya çalışırken, kimisi de hem karın tadını çıkardı hem de kafes dışından maymunları besledi.

Savaş mağduru iki çocuğun annesi olan Halime Kutlu, çocukların daha önce hiç hayvanat bahçesine gitmediğini, vahşi doğa hayvanlarını tanımadıkları ve gördükleri hayvanların ne olduğunu kendisine sorduklarını söyledi. Aynı zamanda çocukların bu etkinlikten oldukça keyif aldığını minik aslanlarla vakit geçirirken çok eğlendiklerini belirtti.