Satrançseverler Çocuklar Ülkesi’nde buluşuyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’da, 19 Eylül tarihinde 7-8 yaş çocuklar için ‘2’nci Geleneksel KidZania Satranç Turnuvası’ düzenleniyor. Türkiye Satranç Federasyonu ile düzenlenen etkinlikte, 2014 ve 2015 doğumlu çocuklar, iki ayrı oturumda yarışacak.

Bir strateji oyunu olan ve kökleri 4 bin yıl öncesine uzanan satranç, günümüzün önde gelen spor dalları arasında yer alıyor. Satranç çocuklarda; planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratma, süratli, doğru ve çabuk düşünebilme ve olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştiriyor. Satranç gün geçtikçe ülkemizde de, özellikle çocuklar arasında, tercih edilen bir spor dalı haline geldi.

Eğlenerek öğrenme kavramı ‘Edutainment’ın oluşturucusu Çocuklar Ülkesi, çocukların 100’den fazla mesleği deneyimlemesini sağlarken bu kez satranç sporunu sevenleri de unutmadı. Çocuklar Ülkesi, 19 Eylül tarihinde 7-8 yaş çocuklar için bir gelenek haline gelen ‘2’nci KidZania Satranç Turnuvası’nı düzenliyor. Pazar günü 11.00 - 18.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, 2014 ve 2015 doğumlu çocuklar için iki ayrı kategoride satranç turnuvası gerçekleşecek. Turnuvada Türkiye Satranç Federasyonu hakemleri görev yapacak. Turnuvayı tamamlayan her sporcuya hatıra madalyası verilecek. Ayrıca turnuva süresince, sporcular, tur aralarında birbirinden eğlenceli 100’den fazla mesleği de deneyimleyebilecek.

Satranç Turnuvası’nın yanı sıra, 19 Eylül’de etkinlikte kurulacak Satranç Atölyesi ile Çocuklar Ülkesi’ni ziyaret eden tüm çocuklar satrançla ilgili bilgi alıp, Türkiye Satranç Federasyonu’ndan lisans çıkarabilecek. Turnuvaya katılan veya katılmayan tüm ziyaretçilere satranç sporunun önemine dair bilgilendirme de yapılacak.

Verilen bilgiye göre Çocuklar Ülkesi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun açıkladığı yönergeler ve İş Güvenliği Uzmanları’nın koordinasyonunda birçok önlemi hayata geçirdi. Çocuklar Ülkesi’ndeki ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ prensipleri ile sosyal mesafe, maske kullanırım, minimum temas ve maksimum hijyen önlemleri ile 67 aktivite deneyimleniyor. Havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturuluyor. ULV cihazları ile şehrin havası bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 dezenfekte ediliyor.