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Satın aldığı tablo Salvador Dali’ye ait çıktı, 5 milyon Euro’ya satışa çıkardı

Elazığ’da yaşayan İbrahim Solmaz, antikacı arkadaşından satın aldığı tablonun Salvador Dali’ye ait olduğunu öğrendi. Birkaç test yaparak da bunu teyit eden Solmaz, tabloyu 5 milyon Euro’ya satışa çıkardı

Kültür Sanat 16.05.2022, 10:34
Satın aldığı tablo Salvador Dali’ye ait çıktı, 5 milyon Euro’ya satışa çıkardı

Elazığ’da yaşayan İbrahim Solmaz, antikacı arkadaşından satın aldığı tablonun Salvador Dali’ye ait olduğunu öğrendi. Birkaç test yaparak da bunu teyit eden Solmaz, tabloyu 5 milyon Euro’ya satışa çıkardı

Elazığ’da gıda sektöründe esnaflık yapan 2 çocuk babası İbrahim Solmaz, antikacı bir arkadaşının dükkanına uğradı. Bu sırada bir kadın antikacıya bir tablo sattı. Kadın kapında çıkarken antikacıya ’O tablonun kadrini kıymetini iyi bil’ demesi üzerine çocukluktan beri tablo meraklısı olan Solmaz, hemen tabloyu satın aldı. Kadının kullandığı söz üzerine tabloyu araştırmaya giren Solmaz, tablonun 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen Salvador Dali’ye ait olduğunu belirledi. Tam emin olmak için uzun bir süre araştırma yapan Solmaz, Dali’nin gerçek tabloları ile kendi tablosunu kıyaslamaya başladı. Solmaz, tablonun alt kısmında bulunan Dali’nin imzasına ultra viyola ışık tutuğu zaman Dali’nin imzanın içinde kendi portresinin belirdiğini fark etti. Solmaz, yaptığı kıyaslamalarda gerçek tablolarda da aynı figür ve desenlerin olduğunu gördü. Antikacılarında fikirlerini alarak tablonun Salvador Dali’nin gizemli eserlerinden bir tanesi olduğunu belirten Solmaz, tabloyu 5 milyon Euro’dan satışa çıkardığını kaydetti.

“Ben de gerçek olduğuna inanıyorum”

Antikacı arkadaşını ziyaret ettiğini dile getiren İbrahim Solmaz, "Bu sırada kendisinde bu tabloyu fark ettim. Tabloyu getiren bir bayan arkadaştı. Kendisini tanımıyoruz. Benim de tabloya merakım olduğu için kendisinden tabloyu talep ettim, sağ olsun arkadaşım da beni kırmadı ve bana sattı. Tablolara çocukluktan beri merakım var. Kadın bu tabloyu satarken arkadaşın yanındaydım. Arkadaşıma ’bu tablonun kadrini kıymetini iyi bil’ dedi. Bu cümleyi duyunca tablo beni daha da etkiledi. Tabloyu satın aldım. Bayanın kadrini kıymetini iyi bil cümlesi aklıma takılınca bir inceleme yaptım. Ultra viyola ışıklarla ve yüksek çözünürlüklü ekranda incelediğim zaman tablodaki resimde bazı x işaretleri Salvador Dali’nin kendi resmini nakşettiğini ve birçok figür olduğunu gördüm. İnternete uzun araştırmalar yaptıktan sonra Salvador Dali’nin yaptığı resimleri ve tabloları inceledim. Benim elimdeki tabloyla çoğu fırça darbesi ve kafa yapıları uyuşuyor. Bir arkadaşım var. Kendilerinin de eskiden İstanbul’da Sanat Galerileri vardı. Kendisiyle görüşüp durumu anlattım. Bana ’Tabloyu ıslak mendille silelim ve 15 dakika bekleyelim. Tablo sahte ise boyası dağılır’ dedi. İşlemi yaptık ve resimde hiçbir dağılma olmadı. Arkadaşım resim orijinal ve gerçektir dedi. Ben de gerçek olduğuna inanıyorum” dedi.

“Salvador Dali’nin resimlerini karşılaştırdığım zaman benim resmimle uyuşuyor”

Bu şekilde resmin gerçek olduğuna kanaat getirdiğini ifade eden Solmaz, “ Resmi şuan satmak istiyorum. Alıcılarını bekliyorum. Araştırmalarıma göre Salvador Dali’nin resmini 15,8 milyon Euro’ya sattılar. Bende buna 5 milyon Euro istiyorum. Resmimin gerçek olduğunu biliyorum. Eminim araştırmalarım neticesinde konuşuyorum. Çünkü internete Salvador Dali’nin resimlerini karşılaştırdığım zaman benim resmimle uyuşuyor. Yaptığı kafatasları, kullandığı boya şekilleri, fırça izleri ve imzasında Salvador Dali’nin kendi portresinin olması kanıttır. Bunlara ultra viyola ışıklarla ve yüksek çözünürlüklü ekranda incelediğim zaman noktanın yanında x işareti var. X demek kanaatimce gizem demektir. Bu da Salvador Dali’nin gizemli tablolarından bir tanesi anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

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