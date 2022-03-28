Şarkıcı Aydilge hayranlarını coşturdu

Van’da 6.’sı düzenlenen ‘Shopping Fest’ alışveriş günleri çerçevesinde sahne alan ünlü şarkıcı Aydilge, alanı hınca hınç dolduran hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Shopping Fest ekinlik alanında yapılan konsere İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile binlerce Vanlı katıldı. 15 Mart’ta start alan Shopping Fest çerçevesinde düzenlenen konserler renkli görüntülere sahne oluyor. Etkinlik çerçevesinde ünlü sanatçı Aydilge de sevenleriyle buluştu. Soğuk havaya rağmen alanı hınca hınç dolduran kalabalık, ünlü şarkıcı Aydilge’nin birbirinden güzel şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde sahne alan Aydilge, Van’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şarkılarına eşlik eden katılımcılara ve İpekyolu Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın ise sanatçı Aydilge’ye teşekkür ederek, "Hakkari’den Şırnak’a, Bitlis’ten Ağrı’ya, Siirt’ten Batman’a, Tebriz’den Tahran’a, İran’a kadar tüm hemşehrilerimize ve misafirlerimize bu soğuk havada konserimize geldikleri için teşekkür ediyoruz. Van’ın sokaklarında artık eğlence var, sanat var, kültür var, hayat var, tiyatro var, her şey var. Ramazan ayı boyunca da etkinliklerimiz devam edecek inşallah. Mayıs ayında da Türkiye’nin en ünlü sanatçılarını Van’a getirerek sizlerle buluşturacağız. Aydilge Hanıma da bizi kırmayarak buraya geldiği için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.