Sarıulak zeytinyağı tescillendi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2018 yılında tescil edilen Tarsus’a özgü Sarıulak zeytininden sonra bin bir emekle üretilen zeytinyağı da coğrafi işaret olarak tescillendi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığındaki Tarsus Zeytin Platformunun açılışında konuşan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, "2018 yılında coğrafi işaret belgesi verilen Sarıulak zeytininden üretimi yapılan zeytinyağının da tescillenmesi için 21 Nisan 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduk. Şükürler olsun ki 25 Mayıs 2021 tarihinde ise Tarsus Sarıulak zeytininden üretilen Sarıulak zeytinyağı da coğrafi işaret olarak tescil edildi” dedi.

Zeytinin ve zeytinyağının, tescil belgesi almasıyla kısa sürede ciddi anlamda değer kazanacağını belirten Kaya, “Dünya zeytin üretim alanları yaklaşık 10 milyon hektar düzeyindedir. Türkiye’nin toplam zeytinlik alanı ise 8,9 milyon dekardır. Türkiye’nin 81 ilinin 41’inde, 843 ilçenin 270’inde zeytin üretimi yapılmaktadır. Türkiye, zeytin ağacı sayısı 187 milyon adet olup, 2020 yılında toplam 1,32 milyon ton zeytin üretiminin 800 bin tonu yağlıktır. Yıllık ortalama yağ üretimimiz 200-250 bin ton arasında değişmektedir. Mersin’in toplam ağaç sayısı 15 milyon, Tarsus’ta ise 2,1 milyon adet olup, toplam zeytin üretimi olan 124 bin tonun 93 bin tonu yağlıktır” diye konuştu.

Kaya, Sarıulak zeytin sayısının 540 bini dağınık alanda olmak üzere, 725 bin adete ulaştığını, 43 bin ton üretim rekoltesinin 33 bin tonu yağlık için tüketildiğini, 27 bin ton civarında yağ üretiminin 9 bin tonunun Sarıulak zeytininden sağlandığını belirtti

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan’da, "Tescilli Sarıulak zeytini ve yağının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve bölge zeytinciliğinin ileri noktalara taşınmasını, ihracattan daha fazla pay elde etmesi yönünde çalışmalar yapmaktayız. Özellikle Tarsus Sarıulak zeytinyağının sağlık açısından içerdiği polifenol miktarı açısından diğer yağlara nazaran çok yüksek olmasını lehimize kullanarak, yurt dışına pazarlanmasının sağlanması konusunda çalışmaları arttıracağız” dedi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay ise, Alata olarak Tarsus Sarıulak Zeytin çeşidinin yeni tip klonlama çalışmalarının devam ettiğinden, bu çalışmalar sonucunda Sarıulak zeytin çeşidinin daha yüksek verimli klon çeşidinin tescil ettirilmesi aşamasında hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu’da konuşmasında, Sarıulak zeytininden sonra zeytinyağının da tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Sarıulak zeytinyağı hem tat ve hem de içerdiği vitamin ve mineraller bakımından diğerlerinden çok üstün bir özelliğe sahip. Coğrafi işaret tescil belgesi aldığımız için bundan böyle zeytin ve zeytinyağımızın üretimleri konusunda son derece titiz bir yol izlememiz gerekmektedir” dedi.

Kaymakam Otcu, şunları kaydetti:

“Bundan böyle işi daha sıkı tutmalıyız. Sarıulak zeytin ve zeytinyağı üreticilerimiz işlerini en güzel şekilde yaparken, girişimcileri şehrimize davet etmemiz lazım. Dünyanın en ünlü şefleri dünyanın neresinde en kaliteli ürünler yetiştiriliyor diye ülke ülke, şehir şehir dolaşıyor. O şefleri şehrimize çekmemiz lazım. Lüks lokantalar ve zincir restaurantların şefleriyle iletişime geçip, bağlantı kurulması gerekir. Belki bundan sonra organik zeytin ve zeytinyağı başvurusu yaparız. Ama ürünlerimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için güven, kalite ve sürdürülebilirlik çok önemlidir. Girişimcileri üreticilerle bir araya getirip, alım garantili anlaşmalı ürün yetiştirilmesini de sağlayabiliriz. Sarıulak zeytininden sonra sarıulak zeytinyağının da tescillenmesi tekrar hayırlı olsun.”