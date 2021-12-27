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Sarıkamış şehitlerini anmak için bin 910 rakımlı, karla kaplı Karacadağ’a çıktılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 90 sporcu, 1915 yılında Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askeri anmak için karla kaplı, bin 910 rakımlı Karacadağ’a çıktı, zirvede ay yıldızlı bayrak açıldı.

Kültür Sanat 27.12.2021, 11:10
Sarıkamış şehitlerini anmak için bin 910 rakımlı, karla kaplı Karacadağ’a çıktılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 90 sporcu, 1915 yılında Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askeri anmak için karla kaplı, bin 910 rakımlı Karacadağ’a çıktı, zirvede ay yıldızlı bayrak açıldı.

1’inci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Rus savaşında başlatılan harekatta şehit olan Sarıkamış şehitleri 107’inci yılı dolayısıyla Siverek Fırat Gezginler Kulübü tarafından organize edilen ve Diyarbakır ile Şanlıurfa’dan da sporcuların katıldığı 90 sporcu, 90 bin şehit için Siverek sınırları içerisinde bulunan bin 910 rakımlı karla kaplı Karacadağ’a çıktı.

Yaklaşık 5 Kilometrelik zorlu karla kaplı parkuru yürüyerek Karacadağ’ın zirvesine çıkan sporcular, burada ay yıldızlı bayrağı açtı.

90 bin şehit için 90 sporcu etkinliğe katıldı

Sarıkamış’ta şehit olan 90 bin şehit için 90 sporcuyla bir anma etkinliği düzenlediklerini belirten Siverek Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, ”Bugün Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü ile birlikte Sarıkamış şehitlerinin 107nci yıldönümünde 90 bin askerimiz için 90 sporcuyla bin 910 rakımlı Karacadağ’ın zirvesine çıkarak anmak istedik. Bu anma yürüyüşünde az da olsa şehitlerimizin anını yaşamak istedi, soğukta karda neler yaşadıklarını his etmek istedik. Bu manada zorlu bir parkurdu açıkçası, yorulduk ama güzel bir anma etkinliği oldu, katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Eren Karahan’da, Siverek Fırat Gezginler Kulübü ile birlikte Sarıkamış’ta şehit düşen 90 bin şehidimizi anmak için Karacadağ’ın zirvesine çıktık. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygı ile anıyoruz” diye belirtti

Etkinliğe katılan Derya Özbay ise "Sporcular ile birlikte Sarıkamış şehitlerini anmak için Karacadağ’ın zirvesine bir yürüyüş yaptık, çok güzel bir program ve etkinlikti, zorlu bir parkurdan sonra dağın zirvesine çıktık" dedi

İlk defa Karacadağ’ın zirvesine çıktığını söyleyen Aysel Taş, "Çok güzel bir yer, zaten doğayı gezmeyi çok severim, inşallah tekrar yine geleceğim” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’dan etkinliğe katılan Zeynep Akıcı, ”Etkinliğe katılmaktan çok memnun kaldığını belirterek, herkesi buraları görmeye davet etti.

Sporcular daha sonra dağın zirvesinde ay yıldızlı bayrağı açarak, hatıra fotoğrafı çekti.

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