Sarıbeyler’in ’Seferberlik Çöreği’ Coğrafi İşaret ile tescillendi

İlk defa Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na katılan askerlere; besleyici, lezzetli ve dayanıklı gıda sağlayabilmek amacıyla Savaştepe’nin Sarıbeyler Mahallesi’nde yaşayan kadınlar tarafından üretilen ’Seferberlik Çöreği’, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu üzerine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Böylece Balıkesir’in, Coğrafi İşaret sayısı 16’ya yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi, her yöresinde ayrı bir kültür ve geleneği taşıyan Balıkesir’in kendine özgü özellik taşıyan ürünlerinin; geleceğe aktarılması, tanınırlığının artırılması ve yöre halkına kazanç sağlaması amacıyla Coğrafi İşaret çalışmalarına devam ediyor. Kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması açısından büyük önem arz eden Coğrafi İşaret ile tescilli 15 ürünü bulunan Balıkesir’de, son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından başvurusu yapılan ‘Savaştepe Sarıbeyler Seferlik Çöreği’nin de tescil almasıyla birlikte Coğrafi İşaretli ürün sayısı 16’ya çıktı.

Kurtuluş’un formülü seferberlik çöreği

Gastronomi değerinin yanı sıra; ortaya çıkışının manevi olarak da bölge için büyük önem arz ettiği ‘Seferberlik Çöreği’ ilk defa Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na katılan askerlere; besleyici, lezzetli ve dayanıklı gıda sağlayabilmek amacıyla Savaştepe’nin Sarıbeyler Mahallesi’nde yaşayan kadınlar tarafından üretildi. Yöre halkının bir araya gelerek topladığı; un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve tarhana mayasıyla hazırladığı çörek, yuvarlak şekil verilerek yıkanmış susama bulanıp, odun ateşinde pişirildikten sonra serin bir yerde kurutularak 2-3 ay bozulmadan saklanabilecek hale getirilmiş. Böylece o dönemde cephede savaşan askerlere, uzun süre bozulmadan dayanabilecek doyurucu ve besleyici gıda sağlanmış.

Coğrafi İşaret sayısı 16’ya çıktı

Toplam 16 Coğrafi İşareti’nin 12’si gıda ürünü olan Balıkesir’in; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle Peyniri, İvrindi Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Kapıdağ Mor Soğanı, Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi İşaret bulunuyor.

Birçok ürünün başvurusu tamamlandı

Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayretiyle çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri, Manda Kaymağı, Balıkesir Kaymaklısı ve Balya Tereyağı için de işlemlerini tamamladı. Türk Patent ve Marka Kurumuna, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusunu gerçekleştirilen ürünler de en kısa zamanda Coğrafi İşaret ile tescillenecek.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3 gıda ürünün daha Coğrafi İşaret başvurusunu yapmak için hazırlıklarını başlattı. Bu çalışmada; ünü tüm ülkeye yayılan ‘Susurluk Kokoreci’, şehre özgü ürün ve tariflerin yer aldığı 30 çeşidiyle görkemli bir tanıtım gerçekleştirilen ‘Balıkesir Kahvaltısı’ ile eşsiz lezzetiyle ‘Havran İnciri’ için de başvuru hazırlıkları yürütülüyor.