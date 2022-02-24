banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ekonomide gergin bekleyiş!
Ekonomide gergin bekleyiş!
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü

Sarı renk hayranı ressam 37. kişisel sergisinin kapılarını açtı

Antalya’da tuvallerinde kullandığı sarı ve turuncu renklerle tanınan ressam Salih Yön’ün fırçasından çıkan ve Anadolu’nun güzelliklerinin farklı bir tarz ile tuvallere yansıtıldığı “Mu’dan Anadolu’ya, Sirius Işığı Yeni Umutlara Doğarken-1” serisi, 37 adet yağlı boya eserden oluşan 37. kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kültür Sanat 24.02.2022, 10:13
Sarı renk hayranı ressam 37. kişisel sergisinin kapılarını açtı

Antalya’da tuvallerinde kullandığı sarı ve turuncu renklerle tanınan ressam Salih Yön’ün fırçasından çıkan ve Anadolu’nun güzelliklerinin farklı bir tarz ile tuvallere yansıtıldığı “Mu’dan Anadolu’ya, Sirius Işığı Yeni Umutlara Doğarken-1” serisi, 37 adet yağlı boya eserden oluşan 37. kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Antalyalı ressam Salih Yön, “Mu’dan Anadolu’ya,Sirius Işığı Yeni Umutlara Doğarken-1” isimli 37. kişisel sergisinin 37 yağlı boya eserinden oluştuğunu söyledi.

Bu ismin 18 yıl boyunca balkondan gözlemlediği Sirius takım yıldızını gözlemlemesinden ortaya çıktığını belirten Yön, “5 Ocak 2022 tarihinde bu gözlemlerim sonucunda bir anda serginin ismi aklıma geldi. Daha önceki sergilerim “Hayatımdaki izler Anadolu” idi. Dört seri şeklinde ve kataloglu olarak bu sergileri açtım. Devamında “Anadolu’da yeni umutlara gün doğarken” ismini aldı. En sonunda da “Mu’dan Anadolu’ya Sirius Işığı Yeni Umutlara Doğarken” ismini aldı. Tabi ki bu aşama aşama kendi bilincim yükseldikçe kendi içimdeki bilgiler ışığında bu ismin tesadüf olmadığını anladım. Nihayetinde benim resimlerim kendi sanat felsefemin ve karakterimin ve içimdeki gelecekten duyduğum umudun ışığını taşıyan resimlerden oluşmaktadır” dedi.

“46 yıldır bugüne kadar süre gelen bir sanat yaşamım oldu”

46 yıllık bir sanat yaşamının olduğunu ve tuvallerine hislerini aktardığını söyleyen Yön, “Tabii ki sanat benim için bir yaşam biçimidir. Yaşam felsefem ise yaşadığım yeri sanat adına yaşanır hale getirmeye çalışmaktır. Yıllardır bulunduğum yerlerde sanatın gelişmesi ve toplumun sanat bilincinin gelişmesi için çabalar harcıyorum. Tabii ki bunu her gittiğim yerde yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Resimlerim üç ana renkten oluşuyor"

Tablolarına ilk bakıldığı noktada herkesin sarı ve turuncu gördüğüne dikkati çeken Yön, “Herkes resimlerime bakınca sarı ve turuncu görür. Oysaki ben resimlerimi üç ana renkten kendi bulduğum tonlarla yapıyorum ve bu da ne Türkiye’de, ne Avrupa’da ne de Dünya’nın her hangi bir yerinde başkasına benzemeyen bir tarzda ve üslupta oluşan resimlerdir. Bu benim içimden gelen ve asla elim, fırçam başka bir renge gitmeyen benim yaşam felsefem, sanat felsefemdir. Bunlar içimden gelen şeyler ki resimlerimi herhangi birine özenmeden hiçbir şekilde birinin resminden etkilenmeyen, öykünme, aşırma intihal veya bu tür şeylere başvurmadan, gidip geldiğim yerleri, ayak bastığım, havasını teneffüs ettiğim ve yaşanmışlıkları hissettiğim yerleri, kendi duygu süzgecimden geçirdikten sonra tuallere aktarmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

"Değişik duygulara kapılıyorsunuz"

Sergiyi ziyaret eden Antalya Barosu eski başkanlarından Av.Cengizhan Gököz, 45 yıldır avukatlık yaptığını, avukatlığının yanı sıra sanatla da ilgili olduğunu söyledi. Ressam Salih Yön’ün Antalya Kent Konseyinde Kültür ve Çalışma grubunda daha önce başkanlığını yaptığı dönemde kendisinin de başkan yardımcısı olarak çalıştığını söyleyen Gököz, “Salih Yön ile birlikte Antalya kültür ve sanatına hizmet verebilmek amacıyla çalıştık. Ama Salih Yön, resim sanatında görüldüğü gibi onun duygularını yansıtan bu eserlerde resim sanatına ne kadar özen gösterdiği ve bu sanata hizmet ettiğini çok büyük bir açıklıkla görüyoruz. Sergiyi izlediğimiz zaman hepsi, insanları ayrı bir duygulara götürüyor. Kendinizi değişik duygulara kaptırıyorsunuz" dedi.

Salih Yön Sanat Galerisi’nde açılan yağlı boya resim sergisi 23 Mart 2022 tarihine kadar saat 13.00 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Yön, sanatseverleri sergiye davet etti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15