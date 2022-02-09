banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

Saraybosna’da ecdada vefa

Halk arasında Mevlid-i Şerif olarak anılan Vesiletü’n-Necat’ın yazarı Süleyman Çelebi, vefatının 600. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da anıldı.

Kültür Sanat 09.02.2022, 15:35
Saraybosna’da ecdada vefa

Halk arasında Mevlid-i Şerif olarak anılan Vesiletü’n-Necat’ın yazarı Süleyman Çelebi, vefatının 600. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un teklifi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın 38. Dönem Daimî Konseyi kararıyla 2022’nin ‘Süleyman Çelebi’yi anma yılı’ ilan edilmesi nedeniyle ‘Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen anma programının ilki, Başçarşı Gazi Hüsrev Bey Camii’nde gerçekleştirildi. Boşnak ve Türk edebiyatının temel taşlarından Mevlid-i Şerif’in yazarı ve Ulucami’nin ilk imamı olan Süleyman Çelebi, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camii’nde öğle namazının ardından dualarla yad edildi.

Gönülleri fetheden şair: Süleyman Çelebi

Gazi Hüsrev Bey Camii’ndeki mevlitte Bursalı mevlithanlar Orhan Camii İmam Hatibi Orhan Demirarslan ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Kur’an-ı Kerim Öğretim Görevlisi Mahmut Şevket Öztürk’e, Bosna Hersek Riyaseti mevlithan ekibi eşlik etti. Programa; Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran, Kültür AŞ Genel Müdürü ve Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinatörü Fetullah Bingül ile çok sayıda kişi katıldı.

2022, Süleyman Çelebi’yi anma yılı

Saraybosna’da bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nde de Bursalı mutasavvıf adına Mevlid-i Şerif ve Süleyman Çelebi’yi anma paneli düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa İl Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilen panel, Bosnalılardan yoğun ilgi gördü. Panele, Saraybosna Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amina Siljak-Jesenkovic ile yine aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr.azim Hadimejli de katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk- İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ile Türkiye’nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş’in de konuşmacı olduğu panelde; Mevlid-i Şerif’i 1409’da kaleme alan Bursalı mutasavvıf Süleyman Çelebi tüm yönleriyle anlatıldı.

300 yıllık el yazması Mevlid-i Şerif

Panelde konuşan Saraybosna Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amina Siljak-Jesenkovic, bir kurucu metin olan Vesiletü’n-Necat’ın Boşnak edebiyatı üzerindeki etkisini anlattı. Mevlid-i Şerif’in Boşnakça yapılan tercümelerinden bahseden Prof. Dr. Jesenkovic, Boşnak edebiyatının temelinde Bursalı mutasavvıf Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Mevlid-i Şerif’in olduğunu ifade etti. Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr.azim Hadimejli ise Mevlid-i Şerif’in iki ülke halkları arasındaki ortak kültürün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Mevlid-i Şerif’in Bosna’da daha çok Türkçe okunduğuna dikkat çeken Prof. Dr Hadimejli, kendi arşivinde sakladığı ve üzerinde restorasyon çalışmaları yaptığı Süleyman Çelebi’nin kaleminden tarihi 300 yıl öncesine dayanan el yazması iki mevlid-i şerif nüshasını gösterdi.

Mevlid-i Şerif ile birlikte bölgede Türkçe’nin geliştiğini ve ikame dil olarak görüldüğünü anlatan Prof. Dr Hadimejli, “Bosna’da cami ve tekkelerde mevlit okunduğu gibi, evlerde de okunur. Okunacak evde mevlidin davetçileri ise çocuklar olur. Evlerde okunan mevlit öncesi hane halkını tatlı bir telaş ve heyecan sarar. Evler boyanır, ikramlıklar hazırlanır. Sanki bayram havası yaşanır“ diye konuştu.

"Sufi tecrübeye sahip bir kişi"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi, Türk- İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ise Süleyman Çelebi’nin Bursa’nın yetiştirdiği önemli değerlerden olduğunu söyledi. Çelebi’nin Ulucami imamlığından önce Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’in divan imamlığını yaptığını anlatan Kemikli, "Sultana en yakın isimlerden biri, bir bakıma onun dini anlamda danışmanı olarak nitelendirebiliriz. Divan imamlığından önce de Yıldırım Bayezid’in çocuklarının, özellikle Emir Süleyman’ın musahibi olduğu zikrediliyor. Bunlardan Süleyman Çelebi’nin, devrinde gerekli olan ilmi tahsil ettiğini ve seçkin yere sahip olduğunu anlıyoruz" şeklinde konuştu.

Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Yunus Keleş ise Mevlid-i Şerif’in asırlar öncesinden geleceğe ışık tutan önemli bir eser olduğunu vurguladı. Mevlid-i Şerif metinlerinde ışık hızından daha hızlı bir durumdan bahsedildiğini ifade eden Dr. Keleş, NASA’nın araştırma konularından birçoğunun Mevlid-i Şerif metinlerinde yer aldığına dikkat çekti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11