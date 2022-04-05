Saray ve köşkleri süsleyen zamanın tanıkları saatler şimdi sergi salonlarında sergileniyor

Saray ve zenginlerin köşklerini süsleyen 200 yıllık tarihi saatler, şimdi antikacıların koleksiyonlarında sergileniyor.

Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı’nda bulunan çoğu Fransız yapımı 200 yıllık tarihi saatler zamana direniyor. Zamana tanıklık eden tarihi saatler, antikacıların salonlarında meraklılarını bekliyor. Ziyaretçiler antika saatlere hayran kalıyor.

Tarihi saatlerin eskiden saraylarda ve zenginlerin evlerinde bulunduğunu belirten Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı’nın sahibi Hanifi Özaslan, "Burası sergi salonumuz. Antika eşyaları satmıyoruz. Eskiden köşk ve saraylarda bu saatlerden kullanılırdı. Burada saatleri sergiliyoruz. Saatlerin çoğu Fransız yapımıdır. Bu saatler 1850 yılları yapımıdır. Salonumuzda 100’e yakın saat vardır. Osmanlı’da sarayda kullanılan saatler var. Saatler 1850’li yıllara aittir. Bu saatler antika değeri taşıdığı için çok değerli saatlerdir. Burayı gezen ziyaretçiler bu saatlere hayret kalıyor" diye konuştu.

Ziyaretçiler, bu kadar çok tarihi saati bir arada gördüklerine şaşırdıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.