Saray kazısından çıkarılan tarih günümüze uyarlanıyor

Trakya Üniversitesi tarafından 2018 yılından bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü Edirne Sarayı’nda çıkarılan 16. yüzyıla ait İznik Çinisi ve seramiği üzerinde yer alan lale motifi, farklı teknik ve malzeme ile işlendi.

Yapımına, 1450 yılında II. Murad zamanında başlanan Edirne Sarayı’nda (Saray-ı Cedide-i Amire) yeni kazı dönemi başladı. Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’nun başkanlığını yaptığı kazılarda çıkarılan tarihi eserler büyük bir titizlikle muhafaza ediliyor. Kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmalar sırasında çıkarılan 16. yüzyıla ait İznik Çinisi ve seramik motifi de modernize edilerek bir fincan takımına uygulandı.

Seramik atölyesinde orijinal parçadan birebir olarak uygulanan motifli fincan takımını, kazı çalışmalarını incelemek için kazı alanını ziyaret eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim eden Kazı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, alandan çok önemli parçaların ve sanat eserlerinin çıkarıldığını ifade etti. Yeni dönemde de Edirne Sarayı’ndaki arkeolojik kazılarda çok önemli bulgulara ulaşacaklarına inandıklarını ifade eden Kazı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, kazıdan çıkarılan lale motifli parçanın 16. yüzyıla ait olduğunu belirterek, “Söz konusu motifi günümüze uygun modernize ederek bir fincan takımı haline getirdik ve desteğini hiçbir zaman bizden eksik etmeyen hocamıza hediye ettik” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kazıdan çıkarılan parçaların Osmanlı dönemini yansıtan çok değerli kültürel objeler olduğunu belirterek kendisine hediye edilen lale motifli fincan takımı için Kazı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’na teşekkür etti.