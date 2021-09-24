Şanlıurfa’da Karahantepe yabancı basının ilgi odağı oldu

Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahantepe, yabancı basının ilgi odağı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahantepe’yi yerli ve yabancı basına tanıttı. Kazı çalışmalarına 2019 yılında başlanan Karahantepe’yi ilk kez gören gazeteciler, büyük heyecan yaşadı. Dünyanın dört bir yanından alanı haber yapmak için gelen yabancı gazeteciler, kendi ülke televizyonlarında ve Karahan Tepe haberine yer vereceklerini söyledi.

İnsan ve hayvan resimlerinin üzerinde yer aldığı dikili farklı çaplardaki taşlar, 12 bin yıl önce yaşayan insan toplulukları arasında haberleşme aracı olarak da kullanıldığı bildirildi. Karahantepe ziyaretçi merkezinin 2022 yılında hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtildi.

Azerbaycan’dan Karahantepe’yi görmek için geldiklerini belirten Gazeteci Günay Jafarova, “Azerbaycan’dan geldim. Önce Göbeklitepe’yi ziyaret ettik, bugün de Karahantepe’yi ziyaret ettik. Buralar gerçekten çok güzel ve etkileyici yerler. Burası için 12 bin yıldan daha eski diyorlar, gerçekten gezdikçe o yıllara gittik. Dünyanın dört bir yanından bizimle birlikte çok sayıda gazeteci buraya geldi. Buranın Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Fransa, Almanya, İngiltere, Çin ve Güney Kore gibi birçok ülkeden Şanlıurfa’ya gelen gazeteciler, Karahantepe’yi gezerek, hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi.