Şanlıurfa’da bağ bozumu festivali

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bağ bozumu geleneğini yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla “Şire Şenliği” düzenledi.

Şanlıurfa’nın tanıtımı amacıyla birçok festival, yarışma ve etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, paydaş kurumlarla birlikte şiresiyle ünlü Hilvan ilçesi Ovacık (Hasenik) Mahallesi’nde "Şire Şenliği" düzenledi.

Bastık, çekçek, cevizli sucuk, pekmez ve daha birçok ürünün gözlere hitap ettiği Şire Şenliği’nde, Hilvan-Ovacıklı kadınların maharetli elleriyle yaptıkları envai çeşit yöresel lezzetlerin yapım aşamasından tadım aşamasına kadar geçen zahmetli süreç gözler önüne serildi. Ovacık Mahallesi’nde düzenlenen Şire Şenliği’ne katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurulan stantları gezdi. Beyazgül ve protokol üyeleri, bağ bozumu ve şire yapımına eşlik etti.

Tarımın şehri Şanlıurfa’da yetişen ürünlerin organik olduğunu ve insanların organik gıda ürünlerine rağbet gösterdiğini anlatan Başkan Beyazgül, "Hasenik denince akla şire, pestil geliyor. Buradaki üzüm Hasenik ile özdeşleşmiştir. Hasenikliler bu güzel meyvemizi markalaştırdılar. Ama bu markalaşmayla birlikte Hasenik de markalaştı. Bir şire bu kadar mı lezzetli olur veya bir pestil bu kadar mı lezzetli olur. Hasenikli kızlarımız ve gençlerimizin ellerinden bu lezzetler ortaya çıkıyor. Bağ bozumu ve şire büyük bir emek istiyor. Bir yandan Şanlıurfa’mızı tanıtıyorlar bir yandan da en güzel ürünü ortaya çıkarıyorlar. Son zamanlar da tabii ki organik olan ürünler çok rağbet görüyor. Hasenik’in ürettiği bu ürünler de tamamen organiktir" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’nın bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Başkan Beyazgül, "Bu tarım şehrinde birçok ürünün en iyisi en güzeli var. Şanlıurfa, tarım ile birlikte bir turizm şehri, tarih şehri, bir kültür şehri ama hepsi birbirini destekliyor. Müzik, lezzet, gastronomi, tarih, kültürle birbirini tamamlarsan o zaman sen bir cazibe merkezi haline geliyorsun ve bir turizm şehri haline geliyorsun. 12 bin yıllık geçmişimizle Şanlıurfa kadim şehir olmanın ötesinde. Bu şehirde medeniyetler kuruldu, bu şehir medeniyetlerin geçiş noktası, bu şehir kültür ve peygamberler şehridir. Bu nedenle her şeyin en iyisini Şanlıurfa burada elinde tutmuştur. Burası Nevali Çori’nin şehri ve buranın da geçmişi 11 bin yıla dayanmaktadır" diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise bir toplumun yörede yetiştirdiği ürünlere sahip çıkması gerektiğini söyledi.