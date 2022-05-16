Şanlıurfa’da Arabesk Nağmeler konseri

Şanlıurfa’da büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ‘Arabesk Nağmeler’ konseri yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Arabesk Nağmeler” konserine arabesk müzik sevenler yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen konserde solist Mehmet Baver Karahan ve orkestrası adeta kulakların pasını sildi. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen gibi arabesk müziğin önemli isimleri ile özdeşleşen şarkıları kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı Karahan’a vatandaşlar da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda sanatçı Baver Karahan ve ekibine plaket takdim edildi.

Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Karahan ve vatandaşlar konserin düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.