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Şanlıurfa’da 19 Mayıs etkinliği
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde gençler plaj voleybolu oynadı.
Kültür Sanat 19.05.2022, 16:00
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde gençler plaj voleybolu oynadı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde bir alışveriş merkezinin bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gençlik Haftası nedeniyle bir araya gelen gençler, burada düzenlenen sportif aktivitelere yoğun ilgi gösterdi. Plaj voleybolu, basketbol, jimnastik ve çeşitli gösterilerin düzenlendiği etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.
Etkinliğe katılan gençler, plajı olmayan şehirde plaj voleybolunu düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.