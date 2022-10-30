Sancaktepe’de Cumhuriyet coşkusu, fener alayı ve Ebru Yaşar konseri ile yaşandı

Sancaktepe’de yediden yetmişe çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet’in 99’uncu yılını kutlamak için fener alayında bir araya geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün de katıldığı fener alayının ardından düzenlenen Ebru Yaşar konseri ile Cumhuriyet coşkusu taçlandı. Sancaktepelilerin bir araya geldiği fener alayı havadan görüntülendi.

Sancaktepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılını coşkuyla kutladı. Kutlama, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’ndan fener alayı ile başladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve binlerce Sancaktepeli vatandaş ellerinde fenerlerle marşlar eşliğinde Sancaktepe Belediye binası önüne yürüdü. Düzenlenen yürüyüşe çocuğundan yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, marşların cadde ve sokaklarda yükselmesiyle vatandaşlara doyasıya yaşatıldı. Sancaktepe Belediyesi’nin önünde son bulan yürüyüşün ardından Sancaktepe Belediye Binası önüne kurulan platformda Ebru Yaşar sahne aldı. Yaşar’ın sevenleriyle buluştuğu gecede vatandaşlar da birbirinden farklı şarkılara eşlik ederek müziğe doydu.

“Türkiye’nin ikinci yüzyılında dünyaya anlatacak çok şeyi var”

Başkan Şeyma Döğücü, “Sancaktepe muhteşem. Sancaktepe’de ve bütün Türkiye’de Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını kutluyoruz. Rabb’im nice 99 yıllara sağlıkla sıhhatle, bayrağımızın gölgesinde özgür ülkemizde erişmeyi nasip etsin. Çok mutluyuz. Bir dahaki sene 100’üncü yılını kutlayacağız. Türkiye, ikinci yüzyılına giriyor. Ve bu ikinci yüzyılda, Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu vizyonla Türkiye yüzyılı olarak devam edeceğiz, buradaki gençlerimizle sanatçılarımızla, sporcularımızla, bilim adamlarımızla, Türkiye ile inşallah koşacağız. Bütün bu gelişmelerin yanında Türkiye, Türkiye yüzyılında dünyaya çok şey anlatacak. Kardeşliği, merhameti, sevgiyle bir arada yaşamayı anlatacak. Türkiye’nin ikinci yüzyılında dünyaya anlatacak çok şeyi var. Cumhuriyetimizin 99’ncu yılı kutlu olsun” dedi.

Konsere katılan Sezin Demir, “Cumhuriyetimizin 99’uncu yılından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Her zaman daha ileriye giderek bu günü bize yaşatan, yaşatmak için ömrünü veren insanlara layık olmak istiyoruz. Bunun için de çocuklarımızı öyle yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sancaktepe’de Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99’uncu yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen fener alayı dron ile görüntülendi.

(CGK-