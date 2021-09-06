Sanatçıların köyünde yarı gerçeksi heykel “mola”nın açılışı yapıldı

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesinde kurulan Sonsuz Şükran köyünde yapımı sonlanan yarı gerçeksi heykel “Mola”nın açılışı gerçekleştirildi.

Uzun yıllar İtalya’da yaşam süren ressam ve heykeltıraş Sevgi Erdaha’nın Sonsuz Şükran köyünde atölye haline getirdiği evinde yapımını bitirdiği ve bir tarım işçisinin dinlendiği anları sembolize eden “Mola” adlı yarı gerçeksi heykel, sanatçı köyünde yaşayan sanatçıların da katıldığı bir törenle açıldı.

Sevgi Erdaha, kerpiç evinin önünde sergilemeye başladığı yarı gerçeksi heykelin örtüsü kaldırılmadan önce yaptığı konuşmada, uzun bir süre önce yerleştiği Sonsuz Şükran köyünde “Mola”nın yaptığı ilk heykeli olduğunu söyledi. Erdaha, “Gerçeksi hiper real dediğimiz, gerçeksi tarz. Ama tam yüzde yüz hiper real değil, yarı hiper gerçeksi bu heykeli köyüme armağan ediyorum. Umarım bize büyük bir şans getirir” dedi.

Yarı gerçeksi heykelin tarla dönüşü “mola” veren ve beklerken dinlenen elinde kürek olan bir tarım işçisini sembolize ettiğini belirten Erdaha, “Bu arkadaş bir tarım işçisi. Her ne kadar beni düşündürdüyse de, tarlalara gittiğimiz zaman genelde kadınlar çalışıyor. Bir dahaki sefere ise kadın yapacağım. Şu anda yorulmuş ve dinleniyor gördüğünüz gibi. Güneşte durmaktan yanmış, tarlada çalışanlar genelde öyle oluyorlar. Şu anda dinleniyor, tabii ki bunun dinlenmesi ömür boyu sürecek sanıyorum. Pandemi sürecinden önce başlamıştım yapımına. Ben İtalya’da yaşıyorum biliyorsunuz. Bunu çalışırken İtalya’ya dönmem gerekti ve yarım kalmıştı. Araya pandemi girdi o sırada, devam edemedim. Bu yaz ise durum sakinleşince gelip bitirmeyi düşündüm. Yeri, burası, kapımın önü. Burada sergileyeceğim, evimin önünde. Aynı zamanda köyün bekçisi de olur. Çünkü uzaktan bakıldığında gerçek bir insan zannederler. Gece herhangi birileri gelirse çekinir uzaklaşmaya sebep olabilir” dedi.

Konuşmanın ardından heykelin açılışı, alkışlar eşliğinde üzerindeki örtünün sanatçılar tarafından birlikte kaldırılmasıyla gerçekleştirildi.