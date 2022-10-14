Sanatçılar Barış Manço için sahne aldı!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam farklı ve anlamlı bir geceye imza attı. Boğazın ışıkları altında 23 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço anıldı. Bu özel gecede Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam, Melek Mosso ve Okan Şarlı gibi değerli sanatçılar aynı sahnede bir araya gelerek birbirinden değerli Barış Manço şarkılarını seslendirdi.

“TATLI BİR HEYECAN YAŞIYORUZ”

Hafızalardan silinmeyen şarkıların mimarı Barış Manço için bir araya gelen sanatçılar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu önemli geceye katkı sağladıkları için mutluluk duyan sanatçılar “Müzikseverler Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bizi yalnız bırakmadılar. Barış Manço’yu anacağımız için tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Çocukluğumuzun hikayeleriyle, şarkılarıyla dolu dolu bir gece olacak. Bir kelimeye bin anlam yüklediğimiz bir akşam… Geçmişimize karşı bir vefamız var ve bu yüzden bu gecenin parçası olduğumuz için gurur duruyoruz!” sözleriyle duygularını paylaştılar.

KURUÇEŞME AÇIKHAVA SAHNESİNDEN BARIŞ MANÇO GEÇTİ

Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarından biri olan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, ‘’Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi’’ konseptiyle hazırlanan özel gecede anıldı.Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, 7’den 77’ye her yaştan Barış Manço hayranlarıyla tıklım tıklım doldu. İlginin yoğun olduğu gecede, sahneye önce efsane sanatçının dostları Kurtalan Ekspres, ‘’Yaz Dostum’’ şarkısıyla çıktı. İlk dakikalarda merhum sanatçı Barış Manço’ya olan özlem ve sevgi doruklara çıktı.

Ardından sahne alan Okan Şarlı’nın ‘’Dağlar’’, Şevval Sam’ın ‘‘Can Bedenden’’, ‘’Kara Sevda’’ parçalarını seslendirmesiyle müzikseverler mest oldu.

Unutulmaz geceye Haluk Levent ve Melek Mosso’nun performansları eklenince Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde tam anlamıyla nostalji rüzgarları esti. ‘’Gülpembe’den’’ ‘’Dönence’ye’’, ‘’Unutamadım’dan’’ ‘’Halhal’a’’ kadar uzanan şarkılarla hem eski anılar canlandı hem de Paraf Kuruçeşme’de duygusal anlar yaşandı. Duayen sanatçının nesilden nesile aktarılan birbirinden değerli şarkıları, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde yankılandı.

UNUTULMAZ FİNAL GECEYE DAMGASINI VURDU: GÜLPEMBE DÜETİ MEST ETTİ

Konserin sonunda aynı sahnede bir araya gelen Kurtalan Ekspres, Şevval Sam, Melek Mosso ve Okan Şarlı; düetleriyle Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ni salladı! ‘’Gül Pembe’’, ‘‘İzmir Marşı’’ ve ‘‘10. Yıl Marşı’nı’’ seslendiren değerli sanatçılar, performanslarıyla alkış yağmuruna tutuldu. 2 saat süren bu anlamlı konserde Barış Manço, unutulmaz şarkıları ve hatıralarıyla anıldı.