Sanatçı Azerin, Ahlatlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde devam eden, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin Ahlatlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ilçenin Selçuklu Çarşısında düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 25 Ağustos’ta başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin zirvesini Ahlat’ta ağırlayacaklarını belirterek, "Şu ihtişamlı görseliniz, kalabalığınız, kardeşliğiniz bizi o kadar mutlu ediyor ki kadınıyla, çocuğuyla, genci, yaşlısı, köylüsü, şehirlisi biz büyük bir medeniyetiz diyor, hepinizi alkışlıyor, hepinize hürmet duyuyorum" dedi.

Daha sonra sahne alan Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin, şarkılarını seslendirmeden önce Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaparak, Azerbaycan’ın Karabağ zaferinde Türkiye’nin verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek teşekkür etti. Ardından seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla vatandaşlara güzel anlar yaşatan Azerin ayrıca kendisini dinlemeye gelen engellilerle birlikte türkülerde söyledi.

Konser sonunda Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, söylediği türkülerle Ahlatlılara güzel bir gece yaşatan sanatçı Azerin’ne teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.