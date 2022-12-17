Sanatçı Atiye, Dörtyol’da açık hava konseri verdi

Sanatçı Atiye, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen 8. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivalinde açık hava konserinde sahne aldı.

Milli Mücadele’de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun 19 Aralık 1918’de atılışının 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 8. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivalinde konser vermek için Dörtyol’a gelen Sanatçı Atiye festival alanında verdiği konser ile binlerce hayranı ile buluştu.

Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan Atiye sevilen birbirinden değerli slow ve hareketli şarkılarını sevenleri için söyledi.

Konser sonunda Sanatçı Atiye’ye festival anısına Belediye Başkanı Fadıl Keskin çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.