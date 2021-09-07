Sanat sahnesinin kapısı “Karışık Hisler” balesi ile açılıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), “Karışık Hisler” balesi ile pandemi sonrası ilk kez kapılarını seyircilere açıyor.

Tan Sağtürk’ün Amor Stellas, Zeynep Bengier’in Sahya, Mehmet Balkan’ın Dejavu ve Black and White adlı kareografilerinden oluşan Karşık Hisler adlı bale gösterisi 11 Eylül Cumartesi günü SAMDOB’da sahnelenecek. Pandemi sonrası sahnelenecek ilk oyun gösterim öncesi son provalar yapıldı. Ünlü sanatçılar Tan Sağtürk ve Mehmet Balkan, gösterim öncesi açıklamada bulundular.

“Yeniden sahnelerin açılması bizim için mutluluk oldu”

Sahnelerin pandemi sonrası tekrardan açılmasının kendilerinin için mutluluk verici olduğunun altını çizen Tan Sağtürk, “Eseri Samsun Opera ve Balesi için hazırladım. Mehmet Balkan’ın da 2 ayrı eseri var. Pandemiden sonra yapılan ilk eser olduğu için herkes çok heyecanlı. Devlet Opera ve Balesi uzun süreli bir bekleme süresine girmiştik. Çalışmalara devam etmeye çalışıyorduk ama çok zor bir süreç yaşadık. Yeniden sahnelerin açılması bizim için mutluluk oldu. Eserim, ‘Yıldızların Aşkı’ demek. Bütün dansçıları birer yıldız olarak görerek, sahneye çıkmalarını sağladık. Zamanı çok değerli ve efektif kullandık. Dansçıların büyük ilgisi ve istekli çalışması hepimizi çok mutlu etti. 11 Eylül’de ilk gösterimimiz olacak. Hepimiz için çok heyecanlı bir süreç başlıyor. Umarım kapanma olmadan devam ederiz. O yüzden aşı ve pandeminin gerekli kurallarına herkesin uyması her şeyde olduğu gibi kültür sanatta da devamlılığı sağlayacaktır. Umarım ülkece bütün kurallara uyarız ve sorunsuz bir şekilde bu dönemi geçiririz” dedi.

Uzun bir süre sahnelerden ayrı kaldıklarına değinen sanatçı Mehmet Balkan ise “Sanat ve sanatçılar bu dönemde çok mağdur oldu. Yaptığımız işte seyirci yoksa biz de yokuz. Bu süreçte bir şey yapamadık. Cumartesi günü seyirciyle bulaşacağımız için büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Karışık Hisler, 11 ve 13 Eylül’de saat 20.00’de SAMDOB’da sahnelenecek.