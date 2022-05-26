Sanat, bağımlılığa karşı farkındalık oluşturacak
Genç sanatçılar her türlü bağımlılığın olumsuz etkilerine dikkat çekerek sanatla iç içe yaşamanın önemini vurgulayacak.
Genç sanatçılar her türlü bağımlılığın olumsuz etkilerine dikkat çekerek sanatla iç içe yaşamanın önemini vurgulayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı “Bağımlılığa Karşı, Sanatın Gücü” konulu “Genç Sanat: 5. Afiş Tasarım Yarışması” düzenleyecek.
Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen çalışmalara toplam 100 bin lira para ödülü takdim edilecek.
Yarışmanın “Başarı Ödülü” olarak 5 kişiye ayrı ayrı 9 bin lira, “Mansiyon Ödülü” olarak 5 kişiye ayrı ayrı 5 bin lira ve “Sergileme Ödülü” olarak da 30 kişiye yine ayrı ayrı bin lira verilecek.
Yarışmaya başvurular 5-26 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.
Genç Sanat: 5. Afiş Tasarım Yarışması’nın şartnamesi ise e-devlet bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açıldı.