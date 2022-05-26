Sanat, bağımlılığa karşı farkındalık oluşturacak

Genç sanatçılar her türlü bağımlılığın olumsuz etkilerine dikkat çekerek sanatla iç içe yaşamanın önemini vurgulayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı “Bağımlılığa Karşı, Sanatın Gücü” konulu “Genç Sanat: 5. Afiş Tasarım Yarışması” düzenleyecek.

Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen çalışmalara toplam 100 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Yarışmanın “Başarı Ödülü” olarak 5 kişiye ayrı ayrı 9 bin lira, “Mansiyon Ödülü” olarak 5 kişiye ayrı ayrı 5 bin lira ve “Sergileme Ödülü” olarak da 30 kişiye yine ayrı ayrı bin lira verilecek.

Yarışmaya başvurular 5-26 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

Genç Sanat: 5. Afiş Tasarım Yarışması’nın şartnamesi ise e-devlet bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açıldı.