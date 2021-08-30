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Samsun’da zafer coşkusu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kültür Sanat 30.08.2021, 12:16
Samsun’da zafer coşkusu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümünde Samsun’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler daha sonra valilik binasındaki tebrikat töreni ile devam etti. Bayramlaşmanın ardından Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadyumu’ndaki gösteriler yapıldı.

Törende ilk olarak Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir vatandaşları selamladı. Selamlamanın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler okundu. Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından okçuluk, cimnastik, karate gösterileri yapıldı. Spor etkinliklerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu. Garnizon Komutanlığı Bandosu da bir konser verdi.

Kutlama programı, yapılan resmigeçit töreninin ardından son buldu.

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