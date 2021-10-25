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Samsun’da ’Sanat Çarşısı’ açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsunlu Sanatçılar Derneği (SASAD) ve İlkadım Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Sanat Çarşısı sergi ve konser etkinliği, yoğun katılım ile sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Kültür Sanat 25.10.2021, 18:30
Samsun’da ’Sanat Çarşısı’ açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsunlu Sanatçılar Derneği (SASAD) ve İlkadım Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Sanat Çarşısı sergi ve konser etkinliği, yoğun katılım ile sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Gazi Park bahçesinde kurulan 25 Ekim-31 Ekim tarihlerinde 7 gün boyunca kapıları sanatseverlere açık kalacak olan Sanat Çarşısı Sergisi bugün yapılan törenle açıldı. Serginin açılış kurdelesini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, eşi Lütfiye Demirtaş, SASAD Başkanı Ömer Umutlu, Samsun İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve Çiftlik Mahallesi Muhtarı Fatma Aksoy yaptı. Sergi açılışında konuşan Ömer Umutlu, Samsun’un böyle bir sergiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Sanata ve sanatçıya olan gönül bağlarımızı koparmıyoruz”

Açılışta konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“Bu gibi etkinlikleri her yıl daha da geliştirerek 19 Mayıs ruhunun yaşadığı şehrimizde temsil etmek istiyoruz. Bizim bütün sanat camiasıyla, eğitim camiasıyla her alanda bu şehir için çalışan insanlarımız ile birlikteliklerimiz olacak. Sanatı ve sanatçıyı destek olmanın yerel yönetimler olarak bizlerin büyük görevi olduğunu düşünüyorum. Biz sanatçılarımızla çalışmalarımızın sadece etkinliklerde etkinliğe olmamasını istiyoruz. Bu nedenle ilişkilerimizi sıkı tutup gönül bağlarımızı koparmıyoruz. Bu manada Samsunlu sanatçılara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada bir araya gelen sanatsever dostlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmalarında ardından Sanat Çarşısı’nda kurulan stantları katılımcılarla birlikte gezen ve bilgiler alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a şair-yazar Ufuk Gürel Yücel “Yıllarda Sonra Şiirler” ve karikatürist Murat İlhan “İlhan Toloji” adlı kitapları imzalayıp hediye etti.

25 Ekim-31 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak sanat sergisinde çini, heykel, resim, seramik, oyuncak, hattat, el sanatları ürünleri, Samsunlu yazar ve şairlerin eserlerinin yanı sıra, ses sanatçısı Nusret Yılmaz’ın sahne alacağı konser ile animasyon, DJ performans gösteri ile son bulacak.

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