Samsun’da "İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Ersoy Sempozyumu"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un dün açılışını yaptığı "İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Ersoy Sempozyumu"nda bugün ikinci oturum yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) himayelerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde yapılan "İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Ersoy Sempozyumu" dün OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törenle TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un onursal başkanlığında açılış oturumlarını gerçekleştirdi. Birinci gün üç oturum gerçekleşti.

İstiklâl şairi Mehmed Âkif Ersoy’un vefatının 85. yıl dönümünde toplanan sempozyumun 2. günü ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde devam etti. 4 oturumda konuşmaların yapılacağı ve bir de değerlendirme oturumuyla sonlanacak ikinci günde, öğlen öncesi yapılan oturumlarsa şöyle oldu:

Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran’ın başkanlığında yapılan “Eserleriyle Mehmed Âkif Ersoy” adlı ilk oturumda Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâI Güler "Osmanlı Edebiyatı Ders Notları Üzerine Bir Tedkik", Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Turinay "Mehmed Âkif, Fuzûlî ve Berlin Hatıraları Arasında Görünmez Bazı İlişkiler", Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Karayazı "Sırâtimüstakim ve Sebîlürreşad Etrafında Medeniyet Tasavvuru" adlı bildirilerini sundu.

Mehmed Âkif’in ‘Berlin Hatıraları’ adlı eseri hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Turinay, “O yıların edebiyatında böyle bir üstün anlatıma hiçbir Allah’ın kulu sanatçıda, şairde bulamıyoruz. Bu çok farklı bir şey. Edebiyatımızda bu eser kadar büyük bir savaş romanı yoktur. Bu eserlere şiir olarak yaklaşmak mümkündür, fakat burada şiiri aşan bir şey var” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbal Güler başkanlığında yapılan “Safahat” adlı ikinci oturumda Doç. Dr. Mehmet Güneş "Mehmed Âkif’in Manzum Anlatıları ve Manzum Anlatılarında Tarih", Dr. Öğr. Üyesi Servet Şengül "Mehmed Âkif’te Modern Epik Yansımalar", Prof. Dr. A. Cüneyt Issı "Dil Resimleriyle Anlamlar Kurmak: Mehmed Âkif’in Şiirlerinde Görsellik”, Dr. Öğr. Üyesi Fikret Uslucan "Safahat’ta Sahabeler" adlı bildirilerini sundu.

Sempozyum, “Mehmed Âkif ve Kur’ân Meali” adlı üçüncü ve “İstiklâl Marşı” adlı dördüncü oturumlarla devam etti.

Sempozyumda 25 bilim insanı iki gün boyunca 8 oturumda İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Ersoy’u konuştu ve bildirilerini sundu.

Sempozyumun onursal başkanlığını TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal üslenirken, sempozyum düzenleme kurulu başkanlığını da Prof. Dr. Selçuk Çıkla yaptı.