Samsun’da 10 Ocak ve Milli Mücadele ödülleri dağıtıldı

Samsun Gazeteciler Cemiyeti, Milli Mücadele’nin 102. yılı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ödül töreni düzenledi.

Milli Mücadele’nin 102. yılı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe katılım büyük oldu. Ödül töreninin sunuculuğunu talihsiz bir kaza geçiren Mesut Yar’ın yerine Samsunlu ünlü oyuncu Bekir Aksoy yaptı.

Gecede 9’u gazeteci 28 kişiye ödül verildi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Erdi Demür “Yılın Gazetecisi (Ajans) Ödülü”nü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in elinden aldı.

Törene ayrıca İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Ödül töreni ünlü sanatçı Resul Dündar’ın konseri ile sona erdi.