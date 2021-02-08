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’Samsun Okuma Vakti’ 4. yılında: 405 bin 888 kitap toplandı

Samsun Okuma Vakti Projesi 4. yılında farklı etkinliklerle kitap okumayı sevdirmeye devam edecek.

Kültür Sanat 08.02.2021, 12:50
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’Samsun Okuma Vakti’ 4. yılında: 405 bin 888 kitap toplandı

Samsun Okuma Vakti Projesi 4. yılında farklı etkinliklerle kitap okumayı sevdirmeye devam edecek.

Samsun ili genelinde ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi, kitabın hayatımızda hak ettiği yeri alması amacıyla dört yıl önce başlatılan “Samsun Okuma Vakti” markalaşan bir değer halini aldı. Proje kapsamında an itibariyle 405 bin 888 kitap toplandı, 262 mini kütüphane ve ayrıca iki okula projeyle bağlantılı olarak okul kütüphanesi yaptırıldı.

Oku anla yaşa diyerek başlanılan serüvende ülke genelinde marka haline gelen projeyle çocuklara, velilere ve her kesimden vatandaşlara kitabı tanıma ve yaşatma anlamında yenilikçi değerler kazandırıldı.

Bu yıl üç aşamada gerçekleştirilecek olan etkinlikte okurlar yazarlarıyla buluşacak ve bu kapsamında yerel ve ulusal anlamda halkımıza mal olan yazarlar, okurlarıyla online platform üzerinden bir araya gelecek. Kitapseverler, yazarlarla bir araya getirilerek kitabı, birinci elden yaşayarak tanımalarını sağlanacak. Bu etkinlik yıl boyunca devam edecek. Her gün farklı konularda düzenlenecek söyleşilere, yazarlar ve akademisyenler katılacak. Tarih, edebiyat, kültür, sanat üzerine farklı disiplinlerden yazarlar, etkinliğe katılan kitapseverlere kitaplarında yazdıkları konularda derinlemesine aktarımlarda bulunacak. Kitapseverler soru sorarak ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilen söyleşilerde, yazarlardan birinci ağızdan bilgi alma imkânı bulacak.

Ünlü yazarlar konuk olacak

9 Şubat 2021 saat 20.00’de Doğan Cüceloğlu ile başlayacak yazar-okur buluşmalarına Mim Kemal Öke, Nevzat Tarhan, Aytaç Açıkalın, M. Mücahit Küçükyılmaz, Selahattin Yusuf, Dr. Özgür Bolat, Sultanberk Halmatov, Semih Tezelli, Ahmet Yıldız, İdil Kefeli, Faruk Gülşen gibi birçok ulusal ve yerel yazar Samsun Okuma Vakti’ne misafir olacak. Okurlar yazarlarıyla buluşuyor etkinliğine katılım için kitapseverler samsunakademi.meb.gov.tr adresinden başvuru yapması gerekiyor.

Samsun Okuma Vakti Projesi’nin dördüncü yılı kapsamında ayrıca Twitter üzerinden 08.02.2021 saat 20.00’de “ #Samsunokumavakti4yasinda - #Samsunhikayesiniyaziyor” etiketleriyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medya da gündem oluşturulması planlandı.
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