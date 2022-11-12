Samsun-Ankara yolu üzerindeki saklı tarih

Samsun-Ankara karayolu Çakallı mevkisinde, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan üç tarihi eser, ziyaretçilerini bütün ihtişamıyla karşılıyor.

Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi’nde bulunan Taşhan, Çakallı Çivisiz Cami ve Taş Köprü ziyaretçilerini bekliyor. Çakallı Çivisiz Cami ve Taş Köprü, Taşhan’ın hemen karşısında yer alıyor.

800 yıllık tarihi Çakallı Han

13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan tarihi İpekyolu üzerindeki Çakallı Taşhan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında restore edildi. Tarihi Taşhan, restore edildikten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran olarak işletilmeye başlandı. Kavak ilçesinde bulunan ve menemeni ile de meşhur Çakallı Taşhan; Çakallı menemeni, kaz tiridine ve birçok lezzete ev sahipliği yapıyor. Yolcuların da uğrak mekanı olan Çakallı Taşhan, otantik yapısı ve lezzetli yemekleri ile vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

800 yıllık tarihi Çakallı Han, Karadeniz ticaret kervan yolunun önemli menzillerinden birisi. 13. yüzyılda inşa edilen yapı, Selçuklu kervansaraylarının Samsun’daki tek örneği. 1650 yılında onarım geçirmiş olan yapıya Osmanlı dönemi özellikleri taşıyan mimari öğeler eklenmiş. Taşhan’ın restorasyon çalışmaları 19 Ağustos 2011 tarihinde başlamış, içerisinde tarihi yapıları bozulmadan 16 Ağustos 2012’de tamamlanmış.

Çakallı Çivisiz Cami

Çakallı Çivisiz Cami (Kasımzade Ahmedi Sufi Efendi Camisi), Taşhan’ın giriş kapısının karşısında bulunuyor ve Taş Köprü’den ulaşılıyor. Caminin harime açılan kapısının üstünde, Osmanlıca ve Arapça yazılmış olan kitabede H.1296/M. 1879 vakfiyede ise H. 1299/M. 1882 şeklindeki tarihlere bakarak caminin yenilenmesinden 3 yıl sonra vakfiyesinin hazırlandığı düşünülüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arşivinde 1882 tarihli vakfiyesindeki ifadeler caminin Kasımzade Ahmedi Sufi Efendi tarafından yenilendiğine işaret ediliyor. Tümüyle ahşaptan yığma tekniği ile inşa edilen cami tek kattan oluşuyor. Son cemaat yeri revakı da dahil olmak üzere içten düz tavanla örtülen cami, dıştan kırma çatı ile kaplanmış. Ahşap basamaklarla çıkılan bir sundurmadan sonra camiye giriliyor. Sundurmanın iki tarafı kapı seviyesinden yüksek tutulmuş. Etrafı çizgisel süslemeli pervazlarla çevrili olan giriş kapısının üstünde sarı boyalı ve kenarları bordürlü bir levha içerisinde Arapça yazılmış bir kitabe bulunuyor.

Kemerli Taş Köprü

Taş Köprü ise eski Ankara yolu üzerinde Tersakan Çayı üzerine kurulmuş çift gözlü kemer şeklinde. Kitabesinde 1882 yılında yapıldığı yazıyor. Köprü halen araç trafiğine açık ve sağlam durumda. Düzgün kesme taştan yığma olarak yapılmış ve yüksekliği yaklaşık 6-7 metre, kemer açıklıkları ise 3 metre civarında. Ortada kemerleri taşıyan ayak dere yatağına, kenarlardaki taşıyıcılar ise toprak zemine oturtulmuş.

Birbirine yakın noktada bulunan Taşhan, Çivisiz Cami ve Taş Köprü ziyaretçilerini bekliyor.