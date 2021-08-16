Samsat’ta tarih mozaiklerle yeniden canlanıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikler ile tarih adeta yeniden canlandırılıyor.

Kommagene Uygarlığının beş büyük kentlerinden olan Samsat ilçesi, Atatürk Barajı suları altında kaldı. 1986 yılında sular altında kalan Eski Samsat Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan ve günümüzde halen Adıyaman Müzesinde sergilenen mozaiklerdeki motifler yeniden yorumlanarak Samsat kültür ve turizmine kazandırılıyor. Özelikle balık motifli mozaik çalışmalarının Samsat ilçesi için bir simge olması ve bütün ülkede tanıtılması amaçlanıyor.

Samsat Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Yeter Yıldız’ın koordinesinde yürütülen çalışmalarda görev alan kursiyer ve gönüllüler titizlik ve sabır gerektiren bir çalışma ile kopyaları çıkarılan figürlerin asıllarına çok yakın bir sonuç elde ediyor. Çizilen resimlerin üzerine taşlar yapıştırılarak, mozaikler oluşturuluyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tepe, Samsat’ın çok önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu, Halk Eğitim olarak bu kültürü bugüne taşımak istediklerini ifade etti. Tepe, "Samsat Halk Eğitim Merkezi olarak bu yıl farklı bir çalışmaya başladık. Bilindiği üzere Samsat çok zengin bir tarihi ve kültürel değere sahiptir. Eski Samsat’ta çıkarılan ve halen günümüzde Adıyaman Müzesinde sergilenen mozaikleri yerinde gördük, inceledik. Bu mozaiklerin aynısını, benzerlerini Halk Eğitim bünyesinde yeniden yapıp gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Benzer birkaç çalışmamızı yaptık. Bu çalışmalarınızı şu an seriye bağladık. Bu çalışmalarımızı Eylül ayında bir sergi ile halkımıza tanıtmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kursiyerler ise açılan kurstan çok memnun olduklarını dile getirdi.