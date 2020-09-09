SAMDOB açık hava konserleriyle kapılarını açıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi(SAMDOB), yeni normalleşme sürecinde fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenmiş açık hava konserleri ile 2020-2021 sanat sezonunu açıyor.

Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak eylül konserleri ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Samsun Devlet Opera ve Balesi, klasik müziğin en beğenilen melodileriyle kulakların pasını silmeye hazırlanıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Koro sanatçılarından oluşan konser kadrosuyla, ünlü bestecilerin özlenen ve sevilen enstrümantal eserlerinin yanı sıra seçkin opera ve operetlerden aryaların seslendirileceği konserler ile Eylül ayı akşamlarına renk katmaya hazırlanıyor.

17-19-21-24-30 Eylül akşamlarında gerçekleştirilecek 5 farklı temadan oluşan konser dizisinde; orkestra sanatçılarının gerçekleştireceği 2 farklı konser ve solistlere eşlik edecek piyanistin yer alacağı 3 farklı şan konseri sanatçılar tarafından icra edilecek.

55 kişinin katılım sağlayabileceği, bir buçuk metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen koltuk dizilimi ile Samsun Devlet Opera ve Balesi binası önünde bulunan “Açık Hava Sahnesi”nde gerçekleştirilecek konserler öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra seyircilere sahne girişinde maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişleri sağlanacak.

Eylül ayı boyunca saat 20.00’da gerçekleştirilecek konserler; 17 Eylül Perşembe akşamı “Opera ile Oda Müziği Gecesi” enstrümantal konser, 19 Eylül Cumartesi akşamı “Açık Hava Konseri” piyanolu şan konseri, 21 Eylül Pazartesi akşamı “Gala Konser” piyanolu şan konseri, 24 Eylül Perşembe akşamı “Mozart, Respighi ve Dvorak Akşamı” enstrümantal konser, 30 Eylül Çarşamba akşamı “Opera Seçkileri” piyanolu şan konseri Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Sanatçıları tarafından gerçekleştirilecek.