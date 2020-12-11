"Samandağ neyi"ne marka tescili alındı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ile Samandağ neyinin marka tescili alındı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, medeniyetlerin şehri Hatay’ın lezzetleri ve yöresel ürünlerinin markalaştırılmaya devam edildiği ve bu kapsamda, 2005 yılından bu yana kent ile özdeşleşen lezzetlerin ve yöresel ürünlerin tescillerinin yapılarak Hatay’ın ülkemize ve dünyaya tanıtılması için büyük yol kat edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu yolculukta bugüne kadar tarihinde "Künefe" tescili, "Antakya Sürkü"nün (Çökeleği) tescili, "Antakya Küflü Sürkü"nün (Çökeleği) tescili, "Antakya Kağıt Kebabı"nın tescili "Antakya Tuzlu Yoğurdu"nun tescil edildiği, son olarak Samandağ neyine tescil alındığı bildirildi.