Saliha Erdim ile keyifli bir sohbet

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam eden Sultangazi Belediyesi’nin bu seferki konuğu, Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim oldu. İnsan ve aile üzerine önemli sosyal ve psikolojik konuların ele alındığı “Aile Sohbeti” programı Sultangazililerden yoğun ilgi gördü.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıdaki vatandaşla birlikte programı takip etti. Sultangazililerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Saliha Erdim, anlatısına şöyle başladı: “Burada olmama vesile olan değerli Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun ile ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu salonu dolduran siz değerli kardeşlerime, misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Belediye hizmetlerinin ne kadar çok gönül aldığını, ne kadar çok alan açtığını görüyorum ve tebrik ediyorum. Bir insan için en büyük ödül olduğuna inandığım öğrenme ve daha iyi bir insan olma isteğini Rabbim bize nasip etsin. Bu ancak öğrenmeyle, okumayla, dinlemeyle, öğrendiklerimizden ahlâk dersleri çıkarıp bunları hayatımıza uygulamakla olur.”

İnsanlığın Başladığı Yer: Aile Kurumu

Ahlâk kazanımının ailede başladığını belirten Erdim, “İnsan olmak, ailede başlayıp ailede gelişen bir süreçtir. İnsana bakışı biz, anne-babamızın birbirine, çocuklara ve aile dışındakilere bakışından öğreniriz. Zarar görmemiş çocuklar sağlam bir duruşun sahibi olurlar.” şeklinde konuştu.

Sultangazi Belediyesi’nden Eğitime ve Kültür-Sanata Büyük Yatırım

Saliha Erdim’e değerli anlatısı için teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şöyle konuştu: “Bu akşam, toplumun temelini oluşturan aile kurumu üzerine çok değerli bir anlatıya kulak verdik. Sayın Saliha Erdim Hanımefendi’ye bu güzel programda bizlerle bir araya geldiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplumun gelişmesi önce aile ile olur. Kıymetli konuğumuzun belirttiği gibi, ahlâk önce ailede kazanılır. İyi bir aile olabilmek için de önce iyi bir insan olmaya gayret etmek gerekiyor. Bu da, yine konuğumuzun söylediği gibi, okuyarak, dinleyerek, öğrenerek ve öğrendiklerimizi güzel ahlâk çerçevesinde işleyerek mümkün olur. Bu noktada eğitimin ve kültür-sanat faaliyetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz, Sultangazi Belediyesi olarak, çevre temizliği, yol bakımı gibi belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra eğitime ve kültür-sanata da çok büyük önem veriyoruz. İlçemizin dört bir yanına kazandırdığımız hizmet tesislerimizle hem eğitim hem de kültür-sanat alanlarında komşularımıza birçok hizmet sunuyoruz. Açılışını Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezimiz, buna güzel bir örnek oluşturuyor. Oradaki Hanımlar Merkezi, Gençlik Merkezi, bilgisayar atölyesi ve diğer atölyeler, Kitap Kafe ve diğerleriyle, değerli komşularımıza eğitim ve kültür-sanat alanlarında önemli imkânlar sunuyoruz. Aynı şekilde, yapımı devam eden Uğur Mumcu Mahallesi Şerife Bacı Kültür Merkezi, İsmetpaşa Mahallesi Nene Hatun Kültür Merkezi, Esentepe Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi, 50. Yıl Kültür Merkezi ve diğer projelerimizle kıymetli komşularımız için eğitim imkânlarını artırmaya ve onları kültür-sanatla buluşturmaya devam edeceğiz.”

Etkinliğin sonunda Başkan Dursun, eşi Tuba Dursun ile birlikte Saliha Erdim’e çiçek takdiminde bulundu. Vatandaşlar da söyleşiden çok memnun kaldıklarını belirttiler.